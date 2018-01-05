它已是第一IM但还是如此不爽，吐槽微信蛋疼之处

微信已经代替短信甚至电话成为了不少用户的常用联络工具，甚至在一定程度上它已经可以称作是第一IM应用。微信的成功和它的产品力脱不开关系，但尽管如此，微信也还有不少不够人性化的设计，这让用户使用的时候甚是麻烦，这里我们就一起来吐槽一下吧。

图1今天你玩微信了么？

聊天相关！我就聊个天能让我痛快一些么？

微信最重要的作用就是联络通讯功能，那么在聊天的时候用户会用到哪些用的不爽的功能呢？

首先是关于语音消息那些事儿，语音消息多好，不用打字，直接说就好了，可是语音消息有时候也会带给用户不少的麻烦。

●语音没有进度条：进度条是小编一直想要的功能，语音消息进度条不知为何微信一直没有提供。好友发来一长段消息，重要的内容只在后面的几秒钟，但是想要重听的话，又得从头再来一遍，有进度条多好啊可以直接拖动收听。

图2长长的语音要重听让人抓狂

●不能拒绝语音：有时候开着会，对方发了一条语音过来，然后文字回复他说不方便听语音，然后他又发了条语音回复。如果能设置临时屏蔽语音消息就好了。

●语音不能转发，还有就是只能收藏不能保存。

然后就是其它一些用户想要与不想要的聊天功能。

●没有已读功能：有时候发了消息对方老半天也不回复，都不知道看了没看。不过加入这个功能的话也会让不少想清静躲避一下的用户觉得烦恼。

图3没有已读功能

●撤回消息还给要给对方一个提示：这个不得不说，“我告诉你我撤销了一条消息”。

图4通知已撤回消息

●群发消息麻烦：多少人就因为想群发消息结果不小心建了一个聊天群的？群发一条消息还要到隐藏的很深的目录下“我→设置→通用→功能→群发助手”，就不能直接点给入口么？

图5隐藏的颇深的群发助手

●聊天记录没有时间显示：有时候要查对方或自己发出的某条消息是什么时候发的甚是麻烦，如果怕太多时间显示影响阅读可以参考钉钉的左滑显示全部消息时间，平时隐藏。

图6钉钉可显示所有聊天消息时间

●可以删除双方发的任何消息，但是对于“某某领取了你的红包”等的系统提示却不能删除。

图7系统消息不能删除

●陌生人不能进行临时会话，非得加上好友才能聊天，有时候想跟群里的某个人就问一件事情都得加个好友才能对话。

朋友圈是个好东西可是啥消息都能乱飞

接着就是朋友圈了，在朋友圈里查看好友们分享的日常状态，那是许多用户每天都要做的事儿，可是朋友圈有时候也会出现微商刷屏，甚是让人烦恼，朋友圈还有哪些让用户不爽的功能呢？

●不能对好友单独设置朋友圈查看范围，只能全部好友一起设置，一起都只能查看三天吧。

图8只能全部好友一起设置

●朋友圈只能点赞：有时候看到朋友发一些倒霉的事儿，那是点赞呢还是不点赞呢？怎么就不能有拥抱之类的其它互动呢？还有为啥没有踩的功能？对于一些看不顺眼的朋友圈能匿名踩一下最好。

图9只有点赞

●朋友圈不能发原图是最多用户吐槽的，经过微信的压缩，有些照片会变得惨不忍睹。

●朋友圈只能发10秒视频，10秒太短。

图10只支持10秒视频

●朋友圈不能发GIF，看到好看的GIF不能分享到朋友圈啊。

●朋友圈点赞后收到其他好友也点赞该条朋友圈的通知，别人点赞又不是点我发的朋友圈，通知我干嘛呢？最近有了新改进，可以屏蔽提醒了，问题是需要逐个进行屏蔽啊。

图11终于有了不再通知

●不能删除自己朋友圈下别人的评论。

●没有朋友圈访问记录：这个有需要也有不需要的，毕竟涉及隐私。

群聊里让人抓狂的事儿

群聊也是个吐槽点颇多的地方，谁没有几个群聊群呢，那么在群聊的时候你觉得什么最不爽呢？是想屏蔽某成员结果只能屏蔽整个群，还是其它的呢？

●没有彻底屏蔽该群的选项：只能消息免打扰，群里聊天和斗图的群友们不断的消耗咱的流量和存储空间，而且还排序到聊天列表前列。

图12只有消息免打扰

●没有单独屏蔽某群成员的功能：有时候甚是烦群里的某个成员在那里啰哩啰唆的。小编就遇见过有个群两个成员在吵架，刷了一天，只能屏蔽群了事。

●被随便拉进群：无需用户同意就可以将其拉入群。

●不能像QQ那样查找群。

图13QQ 查找群

●新手机登录后，没有保存在通讯录的群找不到了，要等群里有人发言才能看到。

●群里的任意成员都能修改群名称，结果就是群被改成么莫名其妙的名称。小编一直以为只有管理员才能改群名。

图14任意成员可修改群名称

●群管理员只有一个，不能设置多个管理员协助管理，不能禁言某个成员。

微信还有其它需要吐槽的地方么？有！

●没有在线状态：没有隐身功能，没有忙碌自动回复，没有在线对其隐身、隐身对其在线。隐身功能不重要，自动回复功能在某些场合特别需要啊！

图15期待自动回复

●夜间模式：晚上被窝里刷微信亮瞎了我的24k钛合金眼。

●占用空间大：“我微信里面有很多聊天记录，不能删除啊”，结果微信占用空间越来越大。

图16小编的刚清空不久还很苗条

●不能快速切换账号：为啥一个手机不能有多个微信号，微信没有快速帐号切换功能，很多用户就用起了多开软件，可是最近使用多开软件可能会导致微信封号。

图17就不能学学QQ的帐号切换么

●聊天记录没有云同步：丢了手机就彻底没有聊天记录了，而且聊天记录备份麻烦，需要出动电脑版微信。

●查看公众号等的文章时，不能聊天，收到消息如果去查看消息的话，又得重新进入该公众号找到文章。就不能做个多标签方便聊天与阅读之间切换么。

●内置浏览器：经常出现白屏不能打开网页的情况。

图18无法打开页面

●删除或拉黑好友不能同时在对方中删除自己的帐号：请参考QQ的做法。

图19 QQ删除好友

●收藏的表情不能手动排序。

图20表情不能排序

●联系人没有分组，只能添加标签，而且不能一加上好友就添加标签。

●微信电脑版缺功能：微信电脑版没有帐号密码登录功能：非得手机微信扫一扫，并且特地不加入朋友圈功能。

图21非得扫一扫登录

● 还有就是最新的微信小游戏，强制加入好友排行榜，玩没玩该游戏一目了然。

图22强制入排行榜

总结

暂时想到这些微信的槽点，你还有哪些用的不爽的地方呢？一起来评论中吐槽一下吧。