扎克伯格2018新目标要整顿Facebook，之前曾挑战普通话

1月5日凌晨消息，本周四，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在其Facebook主页发布的一篇帖子中表示，他在2018年的任务是解决Facebook存在的一系列问题，包括外国对于其平台的干预、持续存在的骚扰问题、和该平台对其用户心理健康的潜在威胁。



在这篇帖子中，扎克伯格说：“我在2018年的个人任务就是解决这些重要的问题。我们不能避免所有错误，但是最近我们修改了用户条款中存在的问题，尽量避免出现滥用我们工具的现象。如果成功解决这些问题，那么2018年就能完美结束。”

Facebook在2017年由于一系列问题而受到审查，包括允许俄罗斯购买广告以影响2016年的美国总统大选。其广告投放系统也允许广告公司找出那些有种族歧视倾向的消费者。

广告代理机构Huge的CEO亚伦·夏皮罗（Aaron Shapiro）说：“Facebook想成为一家成熟的公司还面临四大挑战。分别是Facebook需要找到它自己在整个社会中的扮演的角色、解决其给用户带来的潜在心理问题、缓解用户对于其隐私的担忧、和保持利润持续增长的势头。尽管Facebook在收购其他公司方面做得不错，比如收购Instagram，但直到现在它还没有真正解决上面提到的其他问题。”

公关公司5WPR的CEO兼创始人罗恩（Ronn Torossian）表示，Facebook当下最迫切需要解决的是其“假新闻”问题。5WPR专门为科技公司做危机管理。罗恩说：“我们活在这样一个时代，美国总统每天都在说假新闻问题。如果我们搞出一个报告称Facebook就是一个假新闻主要提供者，它就必须解决这个问题。”

自2009年起，扎克伯格每年都会公布其制定的年度个人挑战。他在发布的帖子中说，如今科技产业界面临的一个有趣的问题就是“集权化与去集权化”。他写道，科技被期望能使得人们能更多地掌控自己的生活，但是一小部分科技公司成为了市场的主要玩家，政府也在利用科技来监控其国民。人们越来越相信科技将变成一种集权化力量。当然也有去集权化的趋势，比如加密技术和密码币，这些反潮流的技术从集权化系统中夺取力量，并交还到人民手中。但交还力量到人民手中可能存在难以控制的风险。我对深入研究这些技术并理解其积极和消极的一面很感兴趣，并将其运用到我们的服务中去。

著名市场研究机构eMarketer首席分析师德布拉·阿霍·威廉姆森（Debra Aho Williamson）表示，Facebook每天都在被上十亿用户使用，这使得其不仅是一个理想的通信工具，同时也是传播虚假信息的简单途径。人们将大型科技公司视为一种能控制他们生活的力量，Facebook需要学习怎样去平衡其影响力和公众的期待。他说：“意识到自己的影响力，并理解这种影响力将带来怎样积极的作用和潜在的消极作用，并基于这些认识来做事。这可能是Facebook面临的最大的挑战。”

以下是扎克伯格发表的帖子全文：

每年，我都会制定一个个人挑战去学习新的东西。过去这几年，我制定的挑战包括游历美国的每一个州、跑365公里、为自己的家搭建人工智能平台、读25本书、和学习普通话。

我是自2009年开始制定年度个人挑战的，当时是经济危机后的第一年，Facebook还没有实现盈利。我们公司需要确保自己有一个可行的商业模式。那是很重要的一年，以至于我每天都系上领带作为一个提醒。

今天，我感觉和2009年很类似。这个世界让人感觉很焦虑和分裂，Facebook还有很多事情要做，无论是保护我们的社区免遭滥用，或是确保让用户花费在Facebook上的时间都是值得的。

我的2018年个人挑战是致力于解决几个主要问题。我们将不能阻止所有错误和滥用的发生，但我们仍再不断完善我们的用户条款并防止被当成错误的工具来使用。如果我们做到这一点，那么2018年就能以更好的成果结束。

这看上去不像是一个个人挑战，但我认为通过密切关注这些问题而不是做一些其他完全不相干的事情，我能学到更多。这些问题涉及到很多方面，包括历史、文明、政治哲学、媒体、政府、和技术。我期待能号召到一群专家一起来讨论并解决问题。

举个例子，如今科技界最有趣的问题之一就是“集权化与去集权化”。我们很多人之所以使用新技术，是因为我们相信技术能作为一种去集权化的力量来使人们拥有更多的权利。

回到上个世纪90年代和这个世纪最初十年，大多数人们都相信科技将成为一种去集权化的力量。但是现在，很多人又不太相信这一点了。随着少数大型科技公司的崛起和政府利用大量科技手段来监控国民，很多人现在相信科技正在集中权力而不是去集权。

不过，现在也有一些技术在将权力从集权系统中夺取出来并交还到人民手中，比如加密技术和密码币。但是这些技术一旦交到人民手中又很容易失控。我对深入研究这些技术并理解其积极和消极的一面很感兴趣，并将其很好地运用到我们的服务中去。

2018年对于自我提升将是重要的一年，我期待能在解决我们面临的问题的同时学到更多。