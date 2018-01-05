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京东首家线下生鲜超市7FRESH开业，未来感十足

2018-1-5 7:11:38来源：TechWeb作者：郭宇豪责编：仲平评论：

京东的首家线下生鲜超市7FRESH亦庄大族广场店在试营业6天后，宣布正式开业。京东集团副总裁、7FRESH总裁王笑松表示，未来3到5年，7FRESH将在全国铺设超过1000家门店，保证消费者随时随地都能购买到安全、优质的生鲜食材和食品。

扫描门口处的二维码几个下载7FRESH APP并且这款APP上同步售卖门店内的所有产品，保证3公里范围内最快半小时送达。

据悉，为了保障配送时效，7FRESH采用了时下大热的“悬挂链”技术，从商品打包到上传悬挂链，订单产品在5分钟内即可送至配送员手中。一旦单量过多导致7FRESH的自有配送无法满足时效性时，“悬挂链”还会将订单快速同步给京东配送、达达众包等。这就是7FRESH依靠京东自家出色的物流技术的体现。

超市内还有一个黑科技产品就是无人配送车，打开7FRESH App，扫描车身二维码，这台购物车就完成了绑定，此时车体会弹出一个装有手环的框，消费者佩戴上手环，智能购物车便会自动跟随，并且还会自行前往购物车专属结算通道等候排队。消费者在结账时凭借相应取货码，在半小时内前往服务台付费即可。

目前，7FRESH的拣货区划分为杂百区、果蔬区、海鲜区与大后仓。产品种类繁多，价格优惠从目前看来，海鲜方面的比盒马生鲜要便宜，看来这场新零售的战争已经拉开了，未来谁能给依靠更出色的服务来占据一席之地，还有待观察。

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关键词：京东电商

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