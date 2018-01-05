瑞波币飙升至纪录新高，直逼比特币主导地位

华尔街日报讯，虚拟货币瑞波币（Ripple）周三飙升至纪录新高，巩固了这一全球第二大数字资产的升势，直逼比特币在这一新兴行业的主导地位。



据研究网站CoinMarketcap.com，瑞波币过去一周大涨约150%，盘中创出3.50美元的历史新高，以该价格计算，总部位于旧金山的Ripple Labs的总价值达到约1350亿美元。但考虑到瑞波币的全部供应量（包括由该公司高管暂为保管的约5500万个瑞波币），其总价值约为3500亿美元。据该网站称，从技术意义上而言，这已超过比特币的总价值；以15200美元左右的价格计算，比特币的总价值约为2540亿美元。

以太币（Ethereum）位居第三，总价值920亿美元；瑞波币的总价值上周刚超越以太币，坐上数字货币的第二把交椅。

瑞波币的这轮走势意味着，决定哪种其他数字货币能够取代比特币的所谓大反转（flippening）可能已经在发生。

自2016年12月底以来，瑞波币XRP已飙升54900%左右。这意味着，如果在2016年底对该公司投资了100美元，该笔投资现在的价值已达到55000美元左右，即便与比特币同期约1440%的涨幅相比，瑞波币的回报率也十分惊人。相比之下，同期道琼斯指数累计涨26%，标准普尔500指数回报率超过20%。