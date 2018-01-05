英特尔或因芯片漏洞遭受声誉和成本冲击，股价下跌2%

据路透社北京时间1月5日报道，英特尔公司被广泛使用的微处理器中存在的安全漏洞在近期被曝光。投资者担心，该事件可能会冲击英特尔的声誉，令其背负金融负债。



英特尔在周三确认，研究人员曝光的漏洞可能允许黑客从电脑、手机以及其他设备中窃取敏感信息。苹果公司、微软公司以及其他软件开发商已经发布了补丁，防止消费者受到漏洞的影响。 安全专家称，英特尔可能需要承受诉讼带来的成本。这些诉讼将会指控新发布的补丁会降低电脑的速度，实际上迫使消费者购买新硬件。同时，大客户很可能也将会向英特尔寻求在软件或硬件修复上的补偿。

截至周四收盘，英特尔股价下跌1.8%，跌幅较周三的3.4%有所收窄。

“对于英特尔来说，背负的潜在金融负债是巨大的，”美国范德堡大学欧文管理学院主任埃里克·约翰逊(Eric Johnson)表示，“接下来几天，每个人都会争相计算出这一金融负债有多大。”

因弗尼斯咨询公司(Inverness Counsel)投资经理蒂姆·格力斯科(Tim Ghriskey)表示，投资者需要更多漏洞细节，以评估该事件对英特尔和其他公司的影响。“英特尔是否会受到比对手更大的影响还有待观察，”格力斯科称，“我们还没有真正掌握许多事实信息，现在许多对于英特尔影响的信息还只是推测。”

目前，已经有律师在周三在加州圣何塞联邦法院对英特尔提起诉讼，寻找已经购买受影响的英特尔芯片或配备受影响芯片的电脑的用户，将诉讼升级到集体诉讼。

约翰逊称，尽英特尔预计会面临更多诉讼，但是英特尔的大客户很可能会悄悄地为漏洞所造成的损失寻求赔偿，包括打补丁或者更换微处理器的成本。

AMD股价在周三大涨4.9%，原因是投资者推测AMD将会因芯片漏洞事件从英特尔抢走部分用户。