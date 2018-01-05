苹果App Store元旦销售额达3亿美元，创下新纪录

据CNBC网站北京时间1月5日报道，苹果公司应用商店App Store在新年第一天的销售额创下新纪录，同比增长25%。



苹果周四称，今年1月1日，消费者在App Store应用上花费了3亿美元，较上年同期的2.4亿美元增长25%，创下自App Store在2008年推出以来的最高单日销售额。这一天标志着火热的礼物赠送季的结束。

苹果App Store

苹果表示，在圣诞节到元旦这段时间内，消费者在应用上的花费为8.9亿美元。这些数据肯定会令投资者们感到振奋不已。随着苹果愈加难以从饱和智能机市场压榨增长，投资者看好苹果会扩大软件业务。

苹果同时宣布，iOS应用开发者在2017年获得了265亿美元收入，同比增长30%。2016年，iOS应用开发者的收入为200亿美元，同比增长40%。开发者一般会从应用收入中获得70%的分成，但是如果消费者在一款应用上的订阅满一年，分成将会提高到85%。

App Store销售额的增长可能会被视为iPhone需求的风向标，因为新iPhone用户更愿意在购买手机后在App Store上消费。在苹果2月1日发布第一财季财报前，投资者正密切关注能够体现iPhone需求的任意迹象。当苹果发布第一财季财报时，iPhone平均售价将表明消费者是更愿意购买999美元的高端iPhone X，还是低价机型。