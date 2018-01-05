GoPro被曝裁员300人，无人机部门遭殃

据科技博客TechCrunch北京时间1月5日报道，知情人士称，运动相机制造商GoPro将在本周裁减200名至300名员工，目前正在进行中。此次裁员主要集中在航拍部门，也就是负责Karma无人机的部门。

Karma无人机

GoPro在一封发给受影响员工的信件中解释称，此次裁员属于更大规模重组的一部分，旨在“根据业务需求更好地分配资源”。

知情人士称，GoPro已经在今天解除了受影响员工的职务，但是会把他们保留到2月16日，很可能是计划在国际消费电子展(CES)后宣布这一消息。按照过去的惯例，GoPro可能会在发布新一季财报的同时宣布裁员。

GoPro的财政紧缩举措并不令人感到太意外。过去几年，GoPro已经开始进军无人机领域。Karma无人机从一开始就令GoPro感到头疼：一方面，Karma在技术上受到了限制；另一方面，Karma因为存在从空中坠落的问题实施了大规模召回。

GoPro称，Karma从空中坠落是因为出现了电池断电问题。随后，GoPro暂时停止了Karma的销售，然后又在去年2月恢复了销售。

GoPro已经实施了几轮裁员。2016年底，Uber对其娱乐业务部门裁员100人。2017年3月，GoPro再次裁员270人。GoPro尚未置评。