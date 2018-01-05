全新诺基亚6体验：除了名字没啥变化，其它地方都变的更好了

诺基亚6，对于现在的诺基亚以及HMD来说，有着特殊的意义，它是诺基亚在结束和微软多年的协定之后，第一款“Nokia”手机。

记得一年前看到诺基亚6的时候，面对这样一台印着NOKIA logo的手机，让我对老诺基亚的印象都变得模糊了，毕竟在塞班3的N8之后，我就没再用过委身微软的诺基亚手机。

（诺基亚6一代）

但你若硬是在诺基亚6身上寻找诺基亚的影子，也只能从微软时代上寻摸到，可实际上它跟微软时代的诺基亚几乎没有半点关系。

去年的诺基亚6，只有一颗高通骁龙430的CPU，没有卡尔蔡司认证的镜头，但人们对它的期待和热情似乎并没有受到这些因素的影响。

在IDC去年发布的数据中，2017年上半年诺基亚手机的总销量突破了150万部，而其中贡献最大的机型就是诺基亚6。

或许你会觉得，150万的销量并没有多少，但对与现在的诺基亚和HMD来说，一切都像是新的开始。

在诺基亚6发布接近整整一年后，诺基亚又推出了这台手机的第二代，而这台手机的命名也是相当直白，就叫诺基亚6第二代。

既然是第二代，那相比于初代诺基亚6有哪些方面的提升呢？

配置终于向主流看齐

首先最重要的是，诺基亚6第二代的处理器终于有了提升，从之前令人不解的骁龙430到今年终于用上了骁龙630。

（左：诺基亚6右：诺基亚6第二代）

在安兔兔跑分下，89364的得分让诺基亚6二代也有了比一代在性能上明显的提升，Geekbench多核4767的得分也基本属于骁龙630应有的水准。

（左：诺基亚6右：诺基亚6第二代）

在和上一代诺基亚6的实测对比中，应用打开的速度要快上了不少，相机启动和拍照速度也都有明显的提升，日常体验中要比上一代诺基亚6更加的顺畅。

玩光荣使命整体还算流畅，虽然有时会有轻微的卡顿，但不影响游戏体验，不过机身发热还是有些明显的。

总的来说，用上了骁龙630的诺基亚6第二代在性能上确实要比上一代产品有了大幅的提升，4GB RAM也基本能保证应用控和手游玩家的需求。

3000 mAh的电池容量，中度使用依然能带来超过一天的续航能力。

越来越“家族化”的设计

除了内在和性能上的提升，诺基亚6第二代的外观相比前作也有了不少变化。

最直观的变化就是一代诺基亚6上前置指纹识别在诺基亚6第二代上被已到了机身背部，而上一代两颗物理按键也变成了屏内同原生Android一样的虚拟按键。

（左：诺基亚6右：诺基亚6第二代）

这两个变化让诺基亚6第二代的前面板看起来干净了不少，而且在5.5英寸的屏幕尺寸不变的情况下，诺基亚6二代的上下边框变得更窄，屏占比也显得更高，机身整体尺寸要比第一代更小，更易于单手操作。

不过，指纹的后移对一些老用户可能要稍微适应一下了，此外，虽然诺基亚6二代的后置摄像头和闪光灯部分的突起高度要比上一代有明显的下降。

但不知为何这个模组被设计成了长条状，使得指纹识别模块的位置有些偏下，在上手使用的初期想要解锁时，手指会自然的落在闪光灯上，之后往下探才能摸到指纹识别模块，这可能是后续产品需要注意的地方，不过好在解锁速度足够快。

机身整体设计上，依然是能够稳稳地立在桌子上的方正体型，一代诺基亚6上的割手感依然存在，但收敛了些许，这种方正的特点或许也成了当今诺基亚手机的“家族化”设计，扔到一众手机中不至于认不出来。

Nokia 6二代依然采用6000系铝合金材质，CNC一体成型技术，官方宣称经过11小时的双色阳极氧化和打磨而成，手机拿在手里有分量但不坠手，整体做工依然非常扎实。

在看到诺基亚官方拆解的金属背盖并试图将它掰弯时，我最后选择放弃，曾经拿诺基亚6砸过核桃，相信二代也能轻松搞定。

此外，诺基亚6第二代用上了USB Type-C，并支持快充，也算是追赶上甚至超过当前同级别的产品。

拍照能力提升明显

从官方给出的数据上来看，诺基亚6二代的相机参数同上代并没有变化，依然是后置1600万像素，单位像素尺寸1um，f 2.0大光圈，前置800万像素。

（诺基亚7和诺基亚6二代）

而主摄像头也并非像诺基亚7上那颗经过蔡司认证，印有ZESS logo，那么这颗参数上没啥变化的摄像头，拍出来的照片是什么样呢？

（诺基亚6二代样张）

（诺基亚6一代样张）

（诺基亚6二代样张）

经过同一代诺基亚6的拍照对比发现，不管是白天还是夜间，诺基亚6二代的成像能力都要有不少提升。

（诺基亚6二代夜景样张）

（诺基亚6一代夜景样张）

首先在细节的保留上，不管光线是否充足，都要比一代更好，而夜间拍照，亮度提升明显，噪点的控制也明显加强，画面的涂抹感也得到了改善，总之比一代诺基亚6在拍照上要进步不少。

除了硬件和拍照上的提升，诺基亚还将为旗下产品带来Android 8.0的升级，并将在近期推出。

Android 8.0中将加入的新特性包括：

抬手唤醒：息屏下抬手即可唤醒手机，此时可以显示时钟和通知图标，类似Lumia概览屏幕

手势操作：在设置-手势中可以完全隐藏底部导航栏，通过滑动手势即可替代导航栏操作。同时也能通过双击状态栏/导航栏迅速熄屏

支持微信/支付宝指纹支付，并且支持熄屏指纹支付。在设置-安全-指纹中可以设置熄屏指纹，指纹解锁后迅速打开支付页面

当前诺基亚的产品，其系统多贴近原生，为用户提供了一个较为精简和纯净的系统层面的体验。

写在最后

从第一代诺基亚6开始，诺基亚在人们的期待中回归了，到了诺基亚7，蔡司认证的镜头也如人们所愿的出现。

在初见诺基亚6二代时，我确实有一些遗憾，依然会忍不住去想什么时候能见到诺基亚回归后的第一台旗舰机，诺基亚8早已在海外发布，国内不知要等到什么时候。

不过，在当仔细欣赏诺基亚6二代时，比一代更加扎实的做工，以及对产品细节的把控，让我似乎并不那么急着见到那台诺基亚的旗舰了，反而希望这台我们心目中的诺基亚旗舰能够有更多的时间去被打磨，有更多的时间去变得完美。