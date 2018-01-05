那张没法注册新账号的电话卡，我可能会暂时留着了

不知道你有没有经历过这些：刚办了一张手机卡，结果某天突然收到银行发送的消费记录，赶紧去查账单，结果……根本没买东西啊摔！刚换了一张手机卡，想着终于可以注册一个小号来刷自己感兴趣的东西了，结果……不仅微信已经被注册绑定过了，连支付宝也用不了！

在移动互联网时代，对每一个App重度使用者来说，这些状况都无异于“灾难”般的存在。因为几乎每一个手机应用的使用前提，都是先通过以手机号为载体的实名认证。认证失败？不好意思，您可能用不了我们的服务哦。

在把智能手机当做我们在移动互联网时代的一个实际载体时，手机号差不多就是我们在那个虚拟世界中的另外一张身份证。现在这张身份证被别人抢先注册使用了，还拿不回来，能不着急么？

用专业词汇来说，这种给我们带来很多麻烦的手机号就叫做“二次号”。它是在如今号码资源有限的背景下，运营商将用户停用了三个月及以上的手机号码进行回收，保留一段时间后重新发放给新用户使用的手机号码。

尽管这是一种对有限资源的再利用，但在实名验证的大背景之下，二次号却给广大用户带来了不少麻烦：除了前面提到的不能注册App账号、总是收到前一任用户的银行通知短信之外，账户安全也是一大隐患。

（交易记录中突然多出这么一大笔钱真是让人“受宠若惊”）

比如，如果新用户在登录某个平台时采用手机随机验证码的方式，那就有可能会造成老用户的个人信息泄露。数据显示，目前在市面上流通的手机号码中，有差不多一半左右是二次号；而在每年新增的卡号中，也有超过20%是二次号。

而除了给用户徒增烦恼之外，广大应用产品的运营者们也深受其扰。

想象一下，当在使用产品时遇到前面提到的窘况时，我们首先想到的肯定是投诉或者找客服。但在当前的数据匹配模式下，这种号码归属变更所带来的验证失败或者信息误发，并不能完全让运营者来背锅。

但为了用户体验着想，运营者还必须得去想办法解决。有一些大型的公司就想通过建立自己的风控体系（比如某支付平台自创的多因子验证和客服介入），来减少二次号所带来的不良影响。

然而对体量很大的二次号来说，这些方法并不能做到放之四海而皆准。首先需要考虑的是，自建风控体系所需要付出的高昂成本；其次，从对二次号的识别准确率来看，目前还没有能够做得特别好的。

二次号这个磨人的小妖精，难道就真的拿它没办法了吗？俗话说得好，解铃还须系铃人。既然二次号由是运营商发放的，那管控也得由他们来做才得心应手。

作为三大运营商之一的中国移动，最近就推出了一个“二次号查询服务”，给二次号存在的众多问题提供了一种解决方案。

具体怎么操作呢？

首先，App运营者可以选择接入中国移动的“二次号查询服务”，来解决二次号的识别问题。

由于中国移动在用户数据方面的强大实力，这种鉴别和匹配的工作几乎是易如反掌。他们会通过对比手机号码的入网时间和应用的注册时间，来做出该号码是否是二次号的结果反馈。

紧接着，这些接入服务的App便可以在快速识别出二次号之后，对新账号的注册进行响应：

确认是二次号的，就直接给出解绑的解决方案，不再需要人工客服的介入；

运营者可以及时知晓二次号用户的更换状况，防止新老用户同时登录所带来的串号问题，提高运营效率。

这样一来，从账号注册阶段开始，二次号的安全隐患和绑定解绑问题，就能从一开始得到解决，可以说是运营者的福音了。

虽然这项服务面向的是广大开发者，但如果所有的App都接入这项服务，那用户可能就不必再为“被二次号”的问题而烦恼了。对运营者来说，来自用户的投诉和因为二次号所带来的取关现象，估计也能少上一大半。不用犹豫了，赶快去这里申请试试吧。