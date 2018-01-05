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苹果电池库存告急，想换iPhone电池得等上数周

2018-1-5 12:38:54来源：凤凰科技作者：箫雨责编：飞龙评论：

据《财富》杂志北京时间1月5日报道，在苹果公司承诺以低价为旧款iPhone更换电池后，苹果公司零售店涌入了大量消费者，这导致苹果的电池库存告急。如果用户想为自己的手机更换电池，预计得等上数周时间。

▲苹果零售店等待换电池的用户

苹果已经承认故意限制了部分旧款iPhone的性能，旨在防止手机因电池老化意外关机。为了安抚用户，苹果把出保修期的iPhone电池更换费用从79美元降低至29美元，并承诺在今年发布iOS更新让用户了解电池情况。

《华盛顿邮报》专栏作家杰弗里·福勒(Geoffrey Fowler)也想为自己的iPhone更换电池，但是他在Twitter中写道，“数千名其他用户已经排在了他前面”，他必须加入“长达数周的等待名单”。

▲福勒称预约后也得等上数周

福勒随后在Twitter中称，苹果天才吧的一位员工预计，苹果的电池库存可能直到今年夏天才能恢复正常水平。其他iPhone用户也在Twitter上反映，他们已经在苹果零售店预约了电池更换服务，但是去了之后发现电池已经没有了。

苹果已在其网站上表示，直接把iPhone邮寄给公司进行电池更换可能会产生“5个至9个工作日”的等待时间。目前还不清楚有多少用户直接向苹果邮寄了他们的iPhone，也不知道这种方式的等待时间是否会更长。

苹果尚未置评。

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关键词：iPhone电池

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