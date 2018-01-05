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苏宁入局“无人零售”风口，无人货架进入“野蛮扩张”时代

2018-1-5 13:14:32来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

IT之家1月5日消息，江湖上曾有个段子：“站在风口上，猪都能飞起来”。到了2017年下半年，风口好像突然转变了。在移动支付普及的大背景下，人工智能技术成为了下一个风口的“神助攻”。两者结合的结果就是在共享单车之后，陆续面世的“无人店”。

“无人店”是指商店内所有或部分经营流程无人工干预，店内不再存在导购、收银、安保等从业者。这种运作方式可以让员工的工作集中于店内技术与运营，可以节约大量店内人力成本。

2017年7月初，阿里巴巴无人超市“淘咖啡”在杭州开业、伊利计划在2000多个社区内推广无人便利微店、苏宁也在8月中下旬南京开出商用“无人店”，无感刷脸支付提升了消费者的购物时的体验感，并快速复制在其它五个城市。

（图：北京苏宁无人店迎来双胞胎姐妹花体验）

其实当前的无人零售行业也向无人驾驶一样分为了L0-L4的5个智能化程度，级别越高，所代表的智能化程度越高。除了面向普罗大众的“无人店”之外，各细分领域也是暗潮涌动。

针对于“办公室经济”，位于分级理论中L1的无人货架似乎也趁着风口，获得了资本市场的关注。盒马鲜生、顺丰、饿了么等纷纷入局办公室无人货架之后。据公开数据统计，截至2017年9月末，已经有至少16家无人货架获得投资，最高的达到3.3亿元。在北京、上海、杭州等重点城市，无人货架已然成为写字楼的标配。

借着这个风口苏宁的无人货架—“苏宁小店Biu”也崭露头角，在南京部分区域的写字楼中出现。通过扫码、支付即可完成购物，随付随取，简单粗暴，节省了消费者下楼寻找便利店的时间。除了常规的饮料、零食、抽纸之外，还提供新鲜水果及烘焙面包。

在相关负责人介绍在前期推广阶段，无人货架采取的是免费安装、免费配送、丢失免赔等优惠入驻政策，他表示，30人以上的企业、只需0.5㎡的空间即可申请。

其实对于无人货架来说，启动门槛其实并不高，重点在于如何形成规模化、精细化、个性化的运营服务。也同时考验着运营企业的供应链、支付、运维。现在启动无人货架布局时间来看并不算早，不过在如今这个时代，起步晚并不意味着全盘皆输。“后起之秀”的操作模式或将更加成熟完善，相信时间会给出一个最好的答案。

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关键词：苏宁无人货架

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