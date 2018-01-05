区块链3.0到来，去中心化应用系统ArcBlock亮相

近日，为开发和部署去中心化应用而设计的区块链生态系统ArcBlock（区块基石）发布，其由前微软美国研究员、创业家Robert Mao（冒志鸿）与染色币主力创建者Flavien Charlon宣布发起打造。

在2017年，比特币、ICO（Initial Coin Offering，首次代币发行）分别作为区块链1.0与2.0时代“杀手级应用”迎来超新星爆发般的增长：比特币价格飚涨20倍，从年初的1000美元升至最高20000美元，全球100大数字加密货币市值首度超过6000亿美元；ICO今年前11个月代币募集资金达61.33亿，占四年来融资总额的96%。

比特币、ICO火爆，也寄托着全球业界与公众对区块链技术改变世界的热切憧憬，同时折射出区块链进入3.0时代之后的关注与焦虑：区块链技术尚未穿透真实商业世界、落地应用面临种种困难和障碍、去中心化应用开发仍处于“婴幼儿期”。

区块链进化图

ArcBlock创始人兼首席架构师Robert Mao与ArcBlock首席科学家Flavien Charlon曾是微软欧洲的同事和工作搭档，2009年比特币诞生伊始，两人即接触研究数字加密货币，Flavien Charlon参与了最早期区块链技术开拓和创新，曾联合发明了染色币技术，是染色币实现中最有影响力的CoinPrism创始人，主导了区块链领域开源的Open Asset Protocol的制定，Robert Mao从2014年起重点研究区块链技术的非金融领域应用。

目前要创建成功的区块链去中心化应用，开发者和企业目前面临五大障碍：

一、性能低下：比特币的区块链被设计成每秒只能处理7笔交易，以太坊（Ethereum）也只能处理每秒几十笔。去年12月初，一个简单的“加密猫”（Cryptokitties）游戏就造成以太坊网络有史以来最大规模拥塞并导致交易费（gas）激增。不能支撑处理大量并发用户和数据的早期区块链应用无法与传统非区块链应用竞争；

CryptoKitties

二、非消费者友好：如今几乎所有区块链应用都需要用户在自己的计算机端运行一个“节点”或安装少一个“轻节点”才能使用，学习使用高门槛阻碍普通大众接受使用区块链应用；

三、成本高昂：今天使用区块链的费用十分高昂，影响了开发者创建免费应用的积极性，也阻碍了区块链应用普及。区块链技术应该像互联网一样支持免费应用，开发者和企业应通过提供创新的应用来收费，而不是让用户为每个区块链操作付费；

四、平台“锁定”风险：开发者一开始就面临支持哪种区块链技术的艰难选择，应用的设计和代码被底层平台“锁定”，未来难以更换，且无法支持多种不同底层链技术来提供最佳用户体验；

五、功能匮乏：尽管去中心化应用前程远大，但目前大部分区块链应用缺乏丰富的功能特色，而且缺乏鼓励社区贡献的机制。

Robert Mao表示，“ArcBlock提供了融合区块链和云计算技术的完整解决方案，而不是单独的软件包或API集合；它还是代币经济驱动的市场，ArcBlock的‘矿工’不仅通过算力贡献，而且可以通过开发提供可重用的部件、新服务和待部署应用来获取代币奖励，促进平台正向成长、自发进化。”

据Flavien Charlon介绍，ArcBlock引入能够连接比特币、以太坊、Hyperledger等多种不同区块链协议的“开放链访问协议”（Open Chain Access Protocol），解除现有的“平台锁定”风险，使得大部分应用能够跨链而造，大幅度提升开发者和用户体验。

开放链访问协议Open Chain Access Protocol

“基石程序”（Blocklet）则是ArcBlock另一项充分利用最新的微服务（microservice）架构和无服务器计算（serverless computing）技术优势的设计，能够充分发挥原生平台特性，提供远远优于虚拟机的性能表现。“基石程序”不仅可访问区块链，而且能够连接任何数据源，完成链上和链下的两种计算。

基石程序Blocklet

此外，相较于与特定区块链紧密绑定的现有平台框架，ArcBlock面向新代币经济体系打造；用户可以通过熟悉的浏览器或移动App来使用区块链；ArcBlock被设计成云计算环境原生平台，首先构建在亚马逊AWS和微软Windows Azure之上，然后延展至Google的云计算引擎及中国主要的云计算平台；ArcBlock不仅开源核心部件，而且团队成员及公司积极加入了众多块链社区组织。

据透露，ArcBlock于2017年初即开始酝酿设计，着手开发，目前第一期系统80%已经开发完成。ArcBlock在去年11月底获得容铭投资和国金投资的天使轮投资，投资方在区块链领域进行了多方面战略布局。