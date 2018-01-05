今年的 CES 要来了，你将看到的是这些手机、电视、汽车……

全称International Consumer Electronics Show的“CES”大展，直译为“国际消费电子展”。该展始于1967年，经过50年的发展，现已成为了全球各大电子产品企业发布产品信息和展示高科技水平及倡导未来生活方式的窗口。

每年的CES都会在元旦过后举行，是每年消费电子领域进行的第一场大展。所以CES上展出的高新技术也在一定的程度上预示着当年科技领域的研发趋势。今年的CES将于北京时间1月9日–12日在美国拉斯维加斯举行。现在离CES正式开始还有一小段时间，趁此机会，我们来展望一下今年的CES会有哪些亮点出现。

智能手机

智能手机应该是目前普及度和关注度最高的消费电子品类了。但由于二月份MWC（世界移动通信大会）的存在，大部分厂家并不会在CES上发布旗舰手机。不过这并不妨碍一些国产旗舰亮相和具有特色的手机与大家见面。

2013年，索尼在CES上发布的双面玻璃旗舰Xperia Z惊艳全场。只是在随后的几年CES上，索尼移动的动作并不大。而根据Twitter上的爆料者Onleaks的消息，索尼移动在今年的CES上可能会带来两款新机——Xperia XA2及XA2 Ultra。

▲从渲染图看，这两款新机外观上还是很有索尼方正的风格，和以往的中端产品相似，Xperia XA2及XA2 Ultra的左右边框相当窄。只是，由于依然是16：9屏幕，所以其额头和下巴的看起来还是挺宽的。

由于并非定位旗舰，这两款新机的配置都不会特别高，其处理器搭配为骁龙630，RAM为4GB。让感到意外的是，这两款新机并没有延续索尼手机一贯的侧面指纹，转而使用的是背面指纹，这多少有些遗憾。

除了索尼，另外CES的另外两个巨头——三星和LG，也有新手机的消息。

三星刚刚推出了性能「默秒全」的Exynos 9810处理器，单核性能二倍于高通骁龙845。按照三星一直以来的规划，这款处理器也将被用到今年的旗舰S9上。但在本次CES上见到S9的可能性不高，三星旗舰的主战场一直都是MWC。但不排除三星在本次CES上通过一段视频来提前剧透S9。

相对来说，三星A系列新机在本次CES上亮相的可能性更高。这两款新机可能是三星A8和A8 Plus，和索尼一样，三星A系列新机也是定位中端，但继承了三星S8大部分的特点，比如18.5：9的全面屏。对于三星移动，我们更期待的其实是那款传说中的折叠屏手机Galaxy X能亮相CES。但可能性也不大。

LG倒是会在本次CES亮相旗舰机，只不过并非真正的新旗舰，而是V30红色版。新机当然有，只不过同样是中端产品，采用5.3英寸1080p屏幕的LG K10。

国产机方面，华为以及荣耀都不会发布新机，不过他们会把Mate 10和V10带过去亮相。当然，也有很努力的国产品牌，比如vivo。

▲在2017年中，展示屏下指纹之后，vivo打算在这次CES上展示搭载这一技术的量产机。

而中兴则牟足了劲要带来之前展示过的折叠屏手机Axon M。这款手机采用了由中间铰链相连接的两块5.2英寸1080p屏幕。此外，在CES之后，这款手机也会在国内开卖。

上游厂家也不会闲着。除了前文提到的三星会展示Exynos 9810、高通会展示骁龙845，联发科也可能会推出新的处理器——Helio P40和P70。目前关于这两款处理器的信息较少，比较靠谱的是两款处理器将使用12纳米制程工艺，以及会搭载人工智能功能。

电视

从一开始，电视便是CES上的主角，一直到现在。不提与电视关系紧密的广播资讯系统或者DVD，即使只算电视机行业本身，其发展的每一个重要节点也在CES上有所展现：

1998年，高清电视（HDTV）在CES上首秀，从此电视进入高清时代；

2001年，等离子电视在CES上登场，电视机按照发光原理分成了多个阵营（当然，等离子在后来的黯然落幕是后话）；

2005年，IPTV（Internet Protocol Television，网络协议电视）在CES上出现，从电视内容获取的角度出发，电视的实用性再次得到提升；

2009年，3D高清电视在CES上亮相，3D概念开始席卷电视行业；

2013年，CES成了4K电视概念的滥觞；

那么CES 2018上会出现什么样的电视呢？

LG的答案是8K OLED。

8K和OLED都是之前已经出现的电视概念，但结合在一起，LG这是第一次。几天之前的元旦节，LG显示宣布， 推出对角线88英寸（223.5厘米）大小的8K分辨率OLED面板，分辨率度为7680×4320。LG当时便已经宣布要在CES上展示这款世界上分辨率最高、尺寸最大的OLED面板。

至于三星和索尼，外界对于他们的旗舰电视目前还知之甚少，但理论上，他们不会让LG独占鳌头的。索尼会如何提高OLED电视画质，以及三星会拿出怎样的QLED依然是本次CES的看点。

语音助手

如果要说2017年的消费电子行业哪个关键词最火热，“人工智能”的得票不会少。倒是上文提到的LG和三星，他们的电视以及冰箱等家电也会内置Alexa及Bixby语音助手。智能生活，可谓无处不在。

一定程度上，市面上的各种“智能音箱”扮演着“人工智能”实体的作用。比如Google旗下的Google Home音箱和亚马逊旗下的Alexa便会在本次CES上亮相。而一众华强北产的智能音箱在本次CES上亮相也是大概率的事情。

VR/AR/MR

不得不说，消费电子的风起得快，下去得也快。前两年还是最热概念的VR/AR/MR，如今已经是明日黄花。但这类产品依然是本次CES上不会缺席的。索尼互动娱乐此前预告在CES展前会开发布会。由于已经在2017年12月公布了PS VR 200万的装机量，所以这次发布会将宣布什么，让人期待。

联想将会是本次CES上，VR/AR方面主要的看点制造者。

一方面，他们在2017年12月刚发布了Mirage AR头盔，这款由迪士尼和联想共同打造的产品号称可以带来沉浸式AR游戏体验；另一方面，目前还有消息传出，联想正在和Google合力打造DayDream平台VR头盔。

由于高通此前推出骁龙835 VR开发套件，所以在本次CES上，搭载这一平台的无线VR设备不出意料地会在本次CES上亮相。

PC

前不久，高通宣布了基于自家处理器的Windows 10电脑方案。本次CES上，这类产品的身影不会少。惠普、华硕、联想等PC大厂都有推出类似产品的计划。

PC行业的上游企业在CES上的动作很更多。英特尔、AMD和英伟达都会推出更新更强的处理和显卡。毕竟，由于“吃鸡”游戏的火热，PC在最近一段时间内的关注度又有了回暖。

汽车和无人驾驶

由于智能化以及新能源的推动，汽车与消费电子的交集也越来多——有近300家汽车相关企业参展CES，展位达到28万平方英尺。也难怪有人说，CES的车展氛围快比底特律车展更浓重了。

技术供应方的动作不会少：例如Apollo平台，将在本次大展上发布2.0版本；英特尔和英伟达也会展示各自的自动驾驶技术。在奔驰、丰田等传统汽车巨头之外，国内两家汽车厂家——小鹏和拜腾——已经宣布要在本次CES上推出智能新车。

结语

作为揭示一年科技趋势的展会，今年CES上也一定不会缺少物联网、智能家居，或是更传统的可穿戴设备，乃至更基础的芯片等行业新品的身影。