麦当劳“1 美元菜单”重出江湖，快餐市场新一轮价格战开打了

麦当劳经典的“1美元菜单”本周四重新出现在了美国市场上。“1美元菜单”曾是麦当劳的招牌，2002年该公司为了刺激美国市场销售增长，将Big‘N’Tasty汉堡和脆香鸡翅分别降至一美元一个。不过后来因成本原因，几经改革后，“1美元菜单”系列在2015年下架。

这次重出江湖的“1美元菜单”，名字改成了“1/2/3美元菜单”，即价格分为三档，香肠卷饼、麦香鸡三明治、芝士汉堡和任意软饮均只需要1美元；McGriddles、麦咖啡和McDouble汉堡等均为2美元；经典的鸡肉三明治和欢乐儿童餐是最贵的，要3美元。

“我们不必靠价格取胜，但我们不能在价格上落后于人。这意味着我们在价格项目上的投资必须有竞争力。”麦当劳总裁克里斯·肯普辛斯基（Chris Kempczinski）在去年1月份会议上曾如此说道。他在接受“今日美国”采访时曾透露，取消“1美元菜单”五年来，公司销售额大约损失了5亿美元。

在华尔街的分析师们看来，麦当劳重新推出的折扣菜单有望成为其未来业绩增长的新动力。瑞士信贷银行的分析师Jason West预计此举或许将拉动其销售额2%的增长，也有分析师认为麦当劳的同店销售可以增长3.5%。

新年伊始，麦当劳不是唯一一家以低价菜单为卖点连锁快餐店。在美国市场，一场新的价格战已经拉开战幕。

在麦当劳之前，百胜旗下的塔可钟已经率先推出了他们包含20种商品的“1美元菜单”，本周三还宣布1美元的薯条Nacho Fries将于1月25日开始供应，这也是塔可钟忠实顾客期待已久的事。

另一家快餐巨头Wendy’s也不甘示弱，本周四宣布将其“4美元4样”的菜单选择范围扩展到8种，包括各种芝士汉堡、三明治等，每样主食可搭配鸡块、薯条和一杯饮料，整个套餐仅需4美元。

除了价格战，这轮新的竞争还促使一些企业对菜单进行了改革，比如著名的In-N-Out汉堡店，其菜单已经有十年没出现过新面孔了，最近却重新供应起了热可可，每杯售价1.6美元。要知道，这种饮料早在50多年前就从In-N-Out下架了。