VR体感手套将亮相CES 2018展会：支持触觉反馈

体感控制器如Oculus Touch或者Vive在VR控制体验方面都做的很出色，不过还没有那个控制器可以完全匹配人手的精准性和功能性。在意识到这点后，BeBop Sensors将在CES 2018展会展示自己的无线体感手套，这是专门为VR和AR环境设计的设备，提升玩家的灵活性和沉浸感。

BeBop Sensors将在CES 2018展会向全世界展示旗下VR无线手套控制器Forte Wireless Data Glove。公司希望可以展示这款设备的力反馈功能，以及精准传感功能，同时告诉大家这款设备的价格，大家可以买的起，而且也可以提升VR和AR用户的体验。

这款无线VR手套使用手指追踪系统追踪手指和指套，同时发出触觉反馈，传感器速度为500Hz，15fps快速反应，低延迟。四个指套，拇指和手掌配有6个电机，同时还附有10个纤维传感器。手套设有64个触觉音效文件，新文件可以通过蓝牙或者微型USB上传。可以使用标准USB接口充电，提供15小时的游戏时间。

BeBop Sensors也会在CES 2018展示其他产品，包含脚垫，以及医用追踪设备。医疗VR也在全球快速发展。

参加CES 2018的用户可以在Eureka公园G大厅一层#52868展位找到BeBop Sensors。CES 2018将会在2018年1月9日-12日在拉斯维加斯举办。

小编觉得这款VR手套如果真能达到描述的那样绝对是一个神器，不仅在医疗，教育VR内容里可以发挥重要作用，而且可以让娱乐活动更丰富。