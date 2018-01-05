腾讯王卡默认套餐免费升级：流量1元800MB

IT之家1月5日消息 腾讯大王卡和天王卡的默认套餐免费升级的活动已经开放，部分老用户可能需要自己手动升级，具体办理路径：“王卡助手”微信公众号-个人中心-升级日租宝。

￼此前的升级活动是需要用户满足一定的在网时长或者是拥有足够的话费额度，那么两者都不满足的用户自然是没有办法升级了，现在腾讯王卡的默认套餐直接升级成省内1元800MB，满足一定的在网时长以后，可以升级为1元1GB国内流量，已经升级过的老用户们不用担心，仍然享受1元1GB的国内流量。