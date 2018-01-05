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美加州正讨论新议案，要求在2040年彻底废除燃油车

2018-1-5 15:26:18来源：网易科技作者：小小责编：容承/实习评论：

1月5日消息，据Futurism网站报道，美国加州希望能一劳永逸地消除汽车尾气污染，为此正探讨一项新议案。这项议案是加州众议员菲尔·廷（Phil Ting）提交的，要求在2040年彻底禁止燃油汽车上路。

虽然加州已经走上减排正轨，有望提前10年实现其可再生能源目标。然而这个被称为《Clean Cars 2040 Act》的议案可以大大减少排放，使加州真正成为对抗气候变化的先锋。新法案不会把所有污染车辆清除出道路，但它将禁止销售任何新的化石燃料轿车或卡车。在加州销售的所有新车必须是“零排放车辆”，即使用电池和氢燃料电池的汽车。谈到新法案的重要性，Ting说:“我们正处于一个拐点：我们必须解决有害排放引起的气候变化问题。”

鉴于加州正竭尽全力减少排放，有些人可能认为设置这样严格的时间表是不必要的。但Ting解释称：“如果你不设定一个最后期限，什么都实现不了。”而除了汽车之外，排放还来自各种渠道。Ting在演讲中提醒人们称：“使用化石燃料的车辆温室气体排放量占加州总排放量的近40%。”

新措施不仅可能会带来重要的环境效益，同时也具有商业意义。Ting解释称:“环保是大势所趋，英国、法国、中国、印度和其他国家正在逐步淘汰汽油和柴油车辆，并要求新车达到零排放标准。这四个国家每年汽车销量超过3500万量，全球汽车行业将不得不满足全方位、零排放车辆的新需要。通过调整2040年需求，并与其他国家相配合，加州将能跟上世界的步伐，并利用这一市场转变机遇。”

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关键词：燃油汽车新能源汽车

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