Google完成旗下所有软硬件漏洞修补工作，部分需要用户配合

1月5日消息，这两天，英特尔CPU安全漏洞（speculative execution）的事情备受关注，而作为最先向英特尔发出漏洞警告的公司谷歌，周三时宣布，已完成了Android、Chrome、Chrome OS以及Google Cloud产品及服务的漏洞修复工作，部分应用需手动进行更新。

其中，不受此漏洞影响的产品分别为：Google Home、Chormcast、Google Wifi、OnHub。因其只能执行由Google开发的程序，才没有受到波及。

谷歌称Project Zero团队在去年上半年便已发现该speculative execution机制，该机制可能在芯片完成权限检查前，执行本不该执行的代码。并也曾通知过受到牵连的软硬件企业，在揭露漏洞的同时，谷歌对其的修补工作也紧锣密鼓的展开。

云服务方面，谷歌已进行了Google Cloud架构的修补，但包括Google Cloud Dataflow、Google Cloud Datalab、Google Cloud Dataproc、Google Cloud Launcher、Google Cloud Machine Learning Engine、Google Compute Engine等在内的云端服务亦需要采取手动更新的方式进行修复。