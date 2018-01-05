三星去年全球芯片份额14.6%，首超英特尔成最大制造商

北京时间1月5日消息，知名市场研究公司Gartner周四发布了2017年全球半导体市场初步统计报告。报告显示，三星去年在全球半导体市场的份额达到14.6%，首次超越英特尔公司成为全球最大芯片制造商。

报告显示，去年全球半导体收入为4197亿美元，同比增长22.2%。供应不足局面推动存储芯片收入增长64%，它在半导体总收入中的占比达到31%。

作为最大存储芯片供应商，三星在2017年半导体市场的份额达到14.6%，首次从英特尔手中夺走第一宝座。自1992年以来，英特尔一直是全球最大芯片制造商。

存储芯片占据了去年半导体总收入增幅的三分之二以上，成为了最大半导体类别。供应不足引发的价格上涨成为了推动存储芯片收入增长的关键动力。去年，NAND闪存芯片价格实现了历史上的首次同比增长，增幅为17%；DRAM内存芯片价格增长了44%。

：三星首超英特尔成最大芯片制造商

三星去年半导体收入为612.15亿美元，同比增长52.6%，市场份额为14.6%，排在第一位；英特尔去年半导体收入为577.12亿美元，同比增长6.7%，份额为13.8%，位居第二，主要受到数据中心处理器收入增长6%的推动。英特尔PC处理器收入只增长1.9%，但是PC的平均售价在经过多年下滑后再次增长；SK海力士去年半导体收入为263.09亿美元，同比增长79%，份额为6.3%，排在第三。

不过，三星的第一位置可能不会维持太长时间。“三星的领先优势并不稳固，主要依靠存储芯片，”Gartner研究副总裁安德鲁·诺伍德(Andrew Norwood)表示，“随着中国扩大存储芯片产能，存储芯片的价格将在2018年走弱，NAND闪存芯片首当其冲。DRAM内存芯片价格也将在2019年下滑。我们预计，三星届时将会损失大量收入。”

对于芯片公司并购交易来说，2017年是一个相对平静的年份。高通公司收购恩智浦半导体原本被认为是一桩将在2017年完成的大交易，但是事实是并未完成。高通仍计划在2018年完成这笔交易，但是这笔交易因为博通尝试收购高通而变得复杂。

“2017年，博通、高通以及恩智浦的总营收为412亿美元，只落后于三星和英特尔，”诺伍德称，“如果博通最终能够敲定这两笔收购交易，同时三星的存储芯片收入如预期那样下滑，那么三星可能会在2019年随着下一波存储芯片的下滑跌至第三位。”