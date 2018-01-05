日本推出"刷手支付"，欲在2月份开展测试

近年来，生物特征的概念被炒的十分火热，自从苹果正式将指纹识别运用到手机当中，指纹支付已经成为我们消费者最常见的一种生物识别支付手段了，至于虹膜解锁也是常见的解锁手段之一，2017年，苹果推出了iPhone X，Face ID的加入也成为整机的一大特点，至此指纹、虹膜、脸部这三大生物特征都已经被下放到了智能手机领域，但是生物特征那么多，可用的只有这三个吗？

据日媒报道，近日，日本大型信用卡公司JCB开发出扫描手掌即可完成身分确认，并进行信用卡付款的机制。此次JCB开发的机制实现了用手掌代替密码、信用卡和ID。

据了解，JCB与Universal Robots公司合作，通过手相、手掌静脉分布图，进行确认与识别技术，使得认证的精准度更高，目前实验结果是刷手的准确率要比人脸识别还要高，识别出错的概率为1千亿分之1。

JCB指出将会现在2月份进行实验，会先以自己的员工作为实施对象并展开相应的测试，希望通过这次实验，发现“刷手”的一些缺点，并作出改进，争取早日推向实用化。目前，市场上主流的生物识别还是指纹识别与iPhone X的3D人脸识别，至于“刷手支付”能否成为生物识别的第三极还有待时间的考验，但是不少网友戏称到，如果真的能够推向市场，到时候就是真“剁手”了。