麦当劳和星巴克在日本推新年福袋，现实版抽SSR也能让人上瘾？

玩过《阴阳师》这款手游的人都知道，为了抽到顶级式神，很容易对氪金抽SSR欲罢不能。不得不佩服这款游戏的产品经理对用户心理的谙熟，但实际上这种营销模式在线下早已得到验证。

每到年终岁末，日本各大百货公司外一大早就会排起长龙，日本民众摩拳擦掌，只为了在第一时间能抢到新年福袋，火爆程度不亚于美国的黑色星期五。

商家在这些福袋里放入价格种类不一的若干商品，以统一价格出售，而在购买前顾客通常无法知道每个福袋的具体价值。就像买彩票，因此你可能收获惊喜，也可能失望而归。

日本的福袋文化也吸引了不同领域的品牌加入其中，今年麦当劳、星巴克和无印良品等品牌也在日本推出了自家的福袋，下面爱范儿（微信号：ifanr）就带你来看看日本的一些人气福袋。

哪家的福袋最最超值？麦当劳

今年日本麦当劳推出的福袋售价3000日元（约173人民币），福袋内的商品由一个印有巨无霸图案的购物袋装着。麦当劳日本每年的福袋一般是麦当劳周边+兑换券，今年也不例外。

有网友分享了自己买到的麦当劳福袋，打开福袋可以看到一个巨无霸造型的钱包、一个麦当劳奶昔外形的铅笔盒、一条印着薯条图案的小毛巾。

看到这，你也许觉得这个福袋亏大了。别急，正在物超所值的是麦当劳的兑换券。

福袋内包含了麦当劳六种食物的兑换券各五张，可兑换汉堡、薯条、可乐、苹果派、冰激凌和咖啡。

这些兑换券总共价值3250日元(约187人民币)，已经超过了福袋的价格，虽然每种食物每次只能用一张，但使用截止日期到2018年5月31日也算良心了。

肯德基

金拱门出招了，桑德斯上校怎能无动于衷。肯德基今年也推出了自家的福袋，但看起来就没什么创意了。

跟麦当劳一样，肯德基福袋的包装也是一个帆布购物袋，售价2500日元，不过里面就只有一瓶肯德基蜂蜜糖酱、一个保温密封袋和肯德基的兑换券。

（日本肯德基2016年的福袋）

今年的肯德基福袋几乎和往年的一模一样，只不过购物袋的颜色由白色换成了黑色。

肯德基的蜂蜜糖酱自从在2015年的福袋中推出后就广受欢迎，因此成为每年肯德基福袋的保留商品。

肯德基福袋内包含了五张炸鸡的的兑换券，有效期至2018年6月30日。

此外还有一张涵盖多个套餐并且不限使用次数的兑换券，但有效期只到2月28日，不过对于常吃肯德基的顾客来说也是超值的。

星巴克

星巴克的福袋在日本一直很受欢迎，尽管去年一个福袋最高卖到6000日元（346人民币），但福袋内的商品基本都远超过这个价格，因此引来不少顾客通宵排队，去年还有顾客因抢购福袋发生了冲突。

或许担心场面太过火爆，今年星巴克改变了福袋的销售策略。从原来的到门店抢购，改为网上预订，并采用网络抽签的形式，只有中签的幸运儿才能到店领取福袋。

今年星巴克福袋的价格只有6000日元这一版本，一家网站的记者 Meg 中签后迫不及待到星巴克取回了福袋。

Meg的福袋的内包含了四张饮料兑换券，每张可在6月份前兑换星巴克价格610日元（约35人民币）以下的饮品。

还有两包咖啡豆，分别是售价1050日元（约60人民币）的House Blend和1140日元（约65人民币）的Pike Place Roast。

当然不能少了星巴克的杯子，这款售价1800日元（约104人民币）。

「中年人神器」不锈钢保温杯，日本市价4000日元（约231人民币）。

此外在星巴克福袋内还有一个迷你挎包和小号储物罐。

按照Meg的估算，她拿到的这个星巴克福袋价值至少在10430日元（约602人民币），可以说是赚了。

无印良品

作为「福袋界最后的良心」，无印良品的福袋一向值得期待。和星巴克一样，无印良品的福袋只能通过网上抽签获取，而且只有注册会员才能预约。

今年无印良品的福袋的种类多达14种，一共出售33000个，包含了男女时装、婴儿童装、孕妇套装、敬家居用品、文具用品、美容保健品等。

无印良品福袋的价格在1000日元（约58人民币）到9000日元（约520人民币）不等，普遍价格在3000日元（约173人民币）。比如含有针织衫、衬衣、杂货组合的男女装福袋都是3000日元，如果包含外套的男女装福袋则要5000日元（约288人民币）。

最贵的一款福袋则是包含被子褥套、枕头、坐垫等随机组合的家居套装，售价9000日元，最便宜的则是1000日元的文具套装。

宜家

宜家今年的福袋有点意思，在日本每家门店的出售的福袋均不相同，且数量都比较有限，对于选择困难症患者来说可能不太友好。

不过这些福袋的的价值一般都远超过售价，可以说就是一次大力度的优惠促销。而且相比其麦当劳星巴克等快消品，用几乎相同的价格就可能获得一套宜家家具的福袋无疑更具吸引力。

比如在东京立川市的宜家门店，只要花7777日元（449人民币）购买一个福袋，就可能获得价值10万日元（约5777人民币）的沙发和客厅配套，不过要经过抽签，每天的获奖名额只有4个。

与立川市类似的还有三乡市，购买5000日元（约288人民币）的福袋就可能获得75000日元（约4333人民币）的沙发床，中奖名额则有17个。

上面这两个福袋中奖几率可能都不高，但宜家其他门店也有一些比较容易抢到的福袋。

比如宜家大阪市店的福袋，售价1000日元（约57人民币），包含随机组合的厨房配件、儿童家具和不同类型的瑞典食品。

千叶县的宜家门店则推出了三种福袋，售价2000日元，会员则只需要1000日元。福袋内包含瑞典食品套装、咖啡套装、保温杯等组合商品。

而仙台市则直接把福袋做成折扣卡，折扣卡上的限定商品全部五折出售，10万日元的沙发套装只要5万。

苹果

遗憾的是，苹果今年没有福袋，但苹果前两年在日本出售的福袋才是福袋界的大Boss，新年在Apple Store前排队的人甚至比新iPhone发售时还多。

（为了第一时间抢到苹果福袋，不少人冒着大雪彻夜在Apple Store 外排队）

往年的苹果福袋售价在35000日元（约2022人民币）左右，但每个福袋的价值至少在76800日元（人民币4437元）以上。

以苹果2015年的福袋为例，价值最低的福袋组合是：

Apple TV

iPod touch

Beats无线耳机

Mophie Juice Pack Powerstation移动电源

Incase Icon Slim背包

iTunes Gift Card礼品卡

而苹果的终极福袋则包含了11寸128 G版本的MacBook Air，对于很少进行大幅度降价促销的苹果来说实属难得。

可随着每年排队的人越来越多，以及不少黄牛抢到福袋后立即加价转手，从2016年开始苹果取消了日本的福袋活动，改为用一定折扣来回馈用户。

福袋营销：现实版的抽SSR福袋诞生于日本，但关于福袋起源至今仍众说纷纭。

按照日本民间流传的说法，最初的福袋是日本七福神中财富之神大黑天身上的福气袋子，里面装着幸运和幸福。

（大黑天，图自：Pinterest）

神话传说当然不可考，而商家用福袋进行商品促销的起源，比较主流的说法来源于明治末期东京银座的松屋百货公司，其在1911年曾发售50钱的（约合今天的10000日元）的「宝箱」。

除了「松屋起源说」，还有追朔到江户时代的「大丸起源说」，以及被认为是福袋原形产品的恵比寿袋。

可无论如何，福袋这种营销模式不仅成为了日本的传统习俗，也是日本零售业成功向世界输入的一个营销策略。

相信不少人小时候在学校门口的小卖部就买过不少售价一块甚至几毛的「福袋」，随着时代发展，福袋营销也发生了很多变化，从一开始的对福袋内商品保密到提前向顾客公开，从排队购买演变为网上抽奖，从开始的家居百货拓展到各个领域，《阴阳师》这样的游戏也用了福袋营销策略。

福袋营销实际上是一门精妙的行为经济学。福袋最吸引人的地方，无非是以小博大的诱惑。

福袋本质上和博彩有相似之处，两者都充分地运用了用户的赌徒心理。经济学者孙惟微在《赌客信条》一书中就指出：

人们往往会迷恋小概率事件，他认为面对小概率的赢利，多数人是风险爱好者。这就是为什么这么多人明知道彩票中奖几率极低仍然会去购买。

同时孙惟微也指出在确定的损失和「赌一把」之间，做一个抉择，多数人会选择「赌一把」，称之为「反射效应」。

而福袋在为了顾客提供了小概率赢利的同时，往往又让顾客知道尽管福袋内的商品不是他们想要的，也不至于完全损失掉购买福袋的钱，吸引顾客更乐于参与其中。

而也有心理学家经过研究发现，「随机性」会让人上瘾，与人们迷恋小概率事件类似，大脑对福袋这样的不确定收益也更加青睐：

在赌博活动中，「差一点就赢」也会引起多巴胺的分泌，程度只比「真的赢」稍差而已。

正如《阿甘正传》里那句经典台词所说的：

人生就像一盒巧克力，你永远不知道下一颗是什么味道。

只是在你沉浸这种未知的乐趣时，商家早已把确定的收益收入囊中。

你想来一个福袋吗？