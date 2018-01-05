小蓝单车1000多万用户押金有着落了？滴滴无回应

针对滴滴收购小蓝单车后遗留的用户押金问题，有消息称，滴滴最新确定的方案是以滴滴出行券的方式抵扣小蓝单车用户押金。

搜狐科技第一时间采访滴滴公司，滴滴目前仍无对外进行公开回复。

根据此前的消息，滴滴会用打包在一起的出租车、快车和专车券，共计99元或199元发送给用户。据搜狐科技了解，小蓝单车押金最早为99元，此后于2017年7月上涨至199元。

如果这个方案属实的话，这种打包方式则有强制向用户捆绑消费之嫌。通过出租车、快车和专车券打包，从用户的消费习惯来看，不少用户可能无法真正获得足额的押金“赔偿”。

根据原小蓝单车CEO李刚披露的数据，小蓝单车全国共投入了约60万辆。其在鼎盛时期公布的数据显示，当时累计注册用户数量超过1500万，日定单量500万。如果按最早每辆车要交押金99元（后来小蓝单车押金调整到199元）计，其收到的用户押金数额也高达近15亿元。去年小蓝单车被曝出资金链危机时，有消息称小蓝单车拖欠供应商款项约2亿元左右，涉及70余家供应商。

如果滴滴接手小蓝单车的遗留押金问题，滴滴需要为此最高“补贴”用户约15亿元。而滴滴要想正常生产并投放车辆，也需要解决原来拖欠供应商的约2亿元欠款。

根据当前共享单车市场的竞争态势，如果滴滴要抗衡ofo或摩拜其中一家，全国至少需要投入700万辆单车。如果每辆车按500元人民币计算，滴滴需要在硬件上投入约35亿人民币，折合约5.3亿美元。而拖欠的用户押金及供应链欠款，滴滴还需要再投入至少约2.6亿美元。如果再算上之后要投入的人工等运营成本，滴滴要在共享单车市场上保持相应的竞争能力，预计需要投入约10亿美元。这对于刚刚融了40亿美元的滴滴，算不上大的投入。

滴滴于2017年12月31日与小蓝单车签署收购协议，滴滴收购小蓝单车技术及供应链团队。即将独立推出共享单车业务。







