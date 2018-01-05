比尔·盖茨跑去《时代》杂志当编辑了

2017年无疑是动荡的一年。

美国人在不稳定的政治环境下，不只要面对肆虐的飓风，还经历了恐怖的大型枪杀事件，而原本心目中喜欢的演员却逐个被曝出是色狼。

似乎没有什么可以让人感到乐观的事情。

这也是为什么，新年伊始，发行了94年的《时代》杂志决定邀请比尔·盖茨担任杂志史上首位客席编辑（Guest Editor），和读者分享他的“乐观主义”。

（图自《时代》）

虽然盖茨也承认，“从每天的报纸看来，的确很难感到乐观”。但他认为，从某层面上，这是因为坏消息本来就更具有报导价值，因为“这是人类本性，进化让我们担心想吃我们的动物”。

在一定程度上，坏消息能够获得更多关注，是一件好事。如果你想改善世界，你需要被一些事情激怒。但同时，你也需要一些好的事情来维持平衡。

当你看到好的事情在发生，你可以将自己的精力投入至此，并带来更多进步。

盖茨在《比尔·盖茨：我决定要参与编辑一期《时代》的原因》一文中写道。

（在新闻编辑室开会的盖茨，图自《时代》）

他强调，他的乐观并不是盲目天真的乐观精神，而是具备数据支持的。

在文中，他例举道，和1990年的情况相比，如今全球在5岁前死亡的儿童数量已经减半，而全球极度贫穷的人数，也从1990年的占全球总人数1/3减少到现在的1/10，暴力行为数量在下降，同性恋和女性的权利也在逐渐改善。

但为什么我们还是感到沮丧？因为，随着人们对恶行的包容度减少，“世界改善的速度还没赶得上我们的期望值”。

在这期《时代》杂志中，盖茨邀请了部分他尊敬的人，来分享他们能够对世界保持乐观的原因，并包含了很多相对不为人知的事实。

这（期杂志）是了解我们的世界为什么，以及在通过什么方式在变得越来越好的快速入门课。我希望你能够受到启发，以行动来将世界变得更加好。

该期《时代》杂志于2018年1月5日出版，并带有AR延伸阅读内容。