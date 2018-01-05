发改委就智能汽车创新发展战略公开征求意见

IT之家1月5日消息 今天，国家发改委发布了关于《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）公开征求意见的公告。

发改委在《智能汽车创新发展战略》中描绘出了一个，到2020年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成；到2025年，新车基本实现智能化；到2035年，中国标准智能汽车享誉全球，率先建成智能汽车强国，全民共享“安全、高效、绿色、文明”的智能汽车社会的战略愿景。

另外，征求意见稿中还显示，目前，国际上尚无统一的智能汽车等级划分标准，我国已在制定智能汽车等级划分标准。美国汽车工程师学会按照智能化程度将智能汽车划分为5个等级。

1级为辅助驾驶，即驾驶系统只能进行车道保持或加减速操作，其他驾驶操作仍由人完成，该等级智能汽车一般可在车道内实现自动驾驶。

2级为部分自动驾驶，即驾驶系统能够进行方向控制和加减速等多项操作，其他驾驶操作仍由人完成，该等级智能汽车一般可实现换道行驶、环岛绕行、拥堵跟车等自动驾驶。

3级为有条件自动驾驶，即驾驶系统能够完成生产厂商设计工况下的所有操作，驾驶员根据驾驶系统请求还需要提供适当的干预，该等级智能汽车一般可在高速公路实现自动驾驶。

4级为高度自动驾驶，即驾驶系统能够完成生产厂商设计工况下的所有操作，特定环境下驾驶系统会向驾驶员提出请求，驾驶员可以不予响应，驾驶系统仍能实现安全操作，该等级智能汽车一般可在高速公路、市区道路实现自动驾驶。

5级为完全自动驾驶，该等级智能汽车可在所有道路环境下实现自动驾驶，完全替代人驾驶。