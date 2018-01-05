内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>业界

发改委就智能汽车创新发展战略公开征求意见

2018-1-5 16:56:42来源：IT之家作者：容承/实习责编：容承/实习评论：

IT之家1月5日消息 今天，国家发改委发布了关于《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）公开征求意见的公告。

发改委在《智能汽车创新发展战略》中描绘出了一个，到2020年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成；到2025年，新车基本实现智能化；到2035年，中国标准智能汽车享誉全球，率先建成智能汽车强国，全民共享“安全、高效、绿色、文明”的智能汽车社会的战略愿景。

另外，征求意见稿中还显示，目前，国际上尚无统一的智能汽车等级划分标准，我国已在制定智能汽车等级划分标准。美国汽车工程师学会按照智能化程度将智能汽车划分为5个等级。

1级为辅助驾驶，即驾驶系统只能进行车道保持或加减速操作，其他驾驶操作仍由人完成，该等级智能汽车一般可在车道内实现自动驾驶。

2级为部分自动驾驶，即驾驶系统能够进行方向控制和加减速等多项操作，其他驾驶操作仍由人完成，该等级智能汽车一般可实现换道行驶、环岛绕行、拥堵跟车等自动驾驶。

3级为有条件自动驾驶，即驾驶系统能够完成生产厂商设计工况下的所有操作，驾驶员根据驾驶系统请求还需要提供适当的干预，该等级智能汽车一般可在高速公路实现自动驾驶。

4级为高度自动驾驶，即驾驶系统能够完成生产厂商设计工况下的所有操作，特定环境下驾驶系统会向驾驶员提出请求，驾驶员可以不予响应，驾驶系统仍能实现安全操作，该等级智能汽车一般可在高速公路、市区道路实现自动驾驶。

5级为完全自动驾驶，该等级智能汽车可在所有道路环境下实现自动驾驶，完全替代人驾驶。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：智能汽车

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10