Intel为漏洞焦头烂额，NVIDIA补刀：我们的GPU没问题

这两天Intel正为Meltdown、Spectre两个漏洞而焦头烂额，它们影响了Intel二十年来的几乎所有X86处理器，波及了Windows、Linux、Mac OS甚至Android系统，影响之大实属罕见。更悲剧的是，这次曝光的漏洞中，内核级的Meltdown漏洞是Intel处理器才有的，尽管Intel把AMD以及ARM也拉下水了，说他们也受到影响了，但是AMD已经多次表态他们的处理器没受到Meltdown漏洞影响，因为双方的架构不同。现在甩锅的不光是AMD，就连NVIDIA都出来“补刀”了，表示他们的GPU处理器不会受到漏洞影响。

这次的漏洞事件闹得很大，对Intel来说尤为严重，破坏了自家处理器的安全形象，后续还会面临可能的诉讼、赔偿问题，2018开年就遭遇了这种考验。正是因为这个事，昨天Intel股价都扑街了，而竞争对手AMD、NVIDIA股价大涨了一番。AMD这边因为架构不同，他们幸免于难，而NVIDIA自然不会遇到这个问题，因为出事的是X86处理器，跟GPU无关。

考虑到事件的影响实在太大，NVIDIA还是在官网上发表通告强调他们的核心业务是GPU计算，坚定相信自家产品对与被曝光的安全漏洞是免疫的，也就是说不会受到影响。此外，NVIDIA正在升级GPU驱动以便减缓问题影响。

不过NVIDIA在这个漏洞事件中也不是说完全无关，核心GPU业务没受影响，但是他们还有ARM处理器业务，因为漏洞也影响到了ARM处理器，所以他们已经分析了哪些SoC会受到漏洞影响，正在采取适当的措施解决这个问题，NVIDIA建议用户关注他们的产品安全页面。