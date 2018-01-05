阿里巴巴前高管刘自成加盟人人车任首席运营官

1月5日消息，汽车交易服务平台人人车宣布，聘请阿里巴巴前高管刘自成任公司首席运营官（COO）。刘自成此前在阿里巴巴工作近十年，曾担任北方大区总经理等职位，是阿里中供（中国供应商）铁军核心成员之一，具有丰富的业务拓展、市场销售、团队管理及组织建设经验。

▲刘自成

人人车CEO李健表示，在长达三个多月的持续沟通中，刘自成展现出的超前战略眼光和丰富作战经验，得到人人车核心管理团队的一致认可。同时，李健认为，刘自成与自己在对行业前景、企业文化、商业理念、团队管理等方面的理解非常契合，相信刘自成的加盟将加速人人车汽车交易服务生态的构建，加磅持久作战的能力，提升运营效率和团队管理能力。

刘自成表示，决定加入人人车首先源于对李健和人人车团队的认可，尤其是人人车团队注重服务口碑的理念、为用户创造价值的初心；其次，汽车交易平台处于爆发式增长的初期阶段，未来发展还有巨大的想象空间；第三，李健带领的人人车团队已经深耕行业三年多，取得了领先的行业地位，业务基础非常扎实。

加入人人车以后，刘自成将辅助CEO李健进行战略布局、运营管理、组织升级、文化建设等工作，利用自身优势进一步提升人人车团队战斗力，在保持绝对线上运营能力优势的前提下，进一步加强线下运营，实现“线上+线下”运营双超车的局面。