联发科的“盛与衰”：曾是国产手机之光，如今仅被两家厂商选择

说起联发科（MediaTek）或者是MTK这两个名字，相信第一时间就会想起他们曾经推出过的Helio X20、P10、X10这些明星处理器。目前，全球拥有研发或制造移动级处理器芯片的大厂一共有五家，分别是美国的高通、苹果、韩国的三星、我国的海思以及联发科。

（图源：Zinggadget）

可尽管如此，大部分手机厂商都没有将自家所研发的芯片出售给第三方，仅用在自家的最新设备里。除了三星曾经将少批量的Exynos 5430出售过给魅族外，目前能够将处理器芯片制造并出口的，就剩下高通和联发科两家。

（高通骁龙835处理器，图源：PCmag）

而在高通的“贵”（成本价平均比联发科芯片高50%以上）、苹果、三星和麒麟的“独”（苹果A系、三星Exynos、麒麟处理器均被用于其研发商的设备中）相对之下，联发科的芯片凭借其低廉的售价成为了国产中低端智能手机的主力。

不过，随着智能手机市场逐渐饱和，中低端智能手机已经失去“刚需”的市场地位，而专注中低端芯片市场的联发科在2017年的走势似乎也并不乐观。

（图源：YouTube）

尽管在2017年联发科曾推出过Helio X30“救市”，但最终还是因为种种原因未能让这家公司如愿。这让人不禁疑问，从鼎盛到衰落，在这几年里联发科是怎么走过来的？

曾经是国产手机发展的曙光

要说联发科在芯片界的发展史，得需要从2003年开始说起。

2003年，“山寨机”开始在手机市场上出现，联发科作为当时唯一获得移动处理器芯片制造技术的国内厂商推出了第一款手机解决方案，成为了不少“山寨机”厂商的首选。而“MTK”这个名字也陆续开始出现在各种“八个喇叭”、“多卡多待机”的山寨手机当中。

（山寨Nokia手机）

MTK平台的出现，让国产手机找到了发展的曙光，甚至它对早期国产手机的影响是深远的。以至于一说起MTK，人们不禁就会想起“山寨机”、“国产机”。

在深圳华强北手机市场的助推下，山寨机和MTK平台迅速占据了国内的不少手机市场份额。在之后的数年，市面上除了运行Java、Symbian平台的手机，还有采用MTK平台的手机。

（华强北某手机城内，图源：澎湃新闻）

山寨手机在当时的需求有多强，《澎湃新闻》一篇关于华强北手机市场的文章中就曾对华强北的一位商人洪钦进行采访：

那时功能机太过单一，无非是诺基亚可更换颜色的后盖，从翻盖手机到滑盖，搭载的卡尔蔡司镜头。但这些对年轻人的心态需求是不够的，品牌功能机又贵。 年轻人反而喜欢个性十足的山寨机，三卡三待，造型酷炫。可能有一个团队，就是专门改造手机，但是牌子不一样。那时在华强北，你出什么东西，我很快就能比你好。一定要比你好，我才推出市场。

（内置“七系统切换”的山寨手机）

而在这些山寨手机的背后，MTK平台功不可没，这也是为联发科在未来的发展奠定了一个厚实的基础和资本。而在国内手机行业迅速发展后的数年里，MTK平台以及衍生品被陆续运用在国产品牌的设备里，直到今天。

值得一提的是，波导、天语、长虹、TCL这些老牌国产厂商都曾经是MTK平台的承载设备（手机）厂商。

（采用联发科处理器的金立S10）

在纽约时报2013年的一篇汇总文章中，就曾有不少行业高管、媒体人对联发科以及MTK平台给予了称赞的评价。

在国产手机发展的前十年时间里，无疑是联发科的鼎盛时期。

高通骁龙、三星Exynos、麒麟芯片崛起，联发科丢失高端芯片市场

眨眼到2011年，智能手机已经成为了主流，山寨机、功能机逐渐退出市场，而联发科也开始从提供平台解决方案转型到移动处理器的制造行业中，在2011年末推出的MT6573便是联发科的首款智能手机处理器。

而在后续的更新中，联发科紧密地推出了MT6575（2012年2月）、双核的MT6577（2012年6月）、四核的MT6589（2012年12月）等等，采购的厂商仍然是以国内品牌居多。

不过，在移动处理器发力的并不止联发科一家。高通、三星也在同期分别推出了“骁龙S”和“Exynos 4”系列处理器，后者便是大家熟悉的三星Orion“猎户座”。到了2013年，移动处理器产业呈现出”三足鼎立“的局面，MTK独揽国内市场的情景已经一去不返了。

显然，无论是从品牌、战略再到芯片的制造工艺，高通和三星无疑是联发科的强劲对手。那么相比于这两家国外厂商，联发科要走一条什么样的路？中高端市场。

“联发科PK高通”，这个说法起源于魅族和小米这对老CP之间的对比。魅族MX4和小米4两款国产手机之间的角逐，同时也是联发科的MT6595“真八核”和高通骁龙801之间的竞争。一时间，MT6595这款处理器名声大噪，联发科的“高端梦”似乎有着一个好收成。

（魅族MX4，图源：Phonearena）

然而，联发科的“高端梦”好景并不长…

尽管MT6595在处理性能方面比同期的骁龙801略显优势，在后续的X10、X20的更新中联发科也通过不同的方法以提高产品性能，但GPU图形处理能力、通信基带仍然是联发科处理器的弱项，这大大影响了智能手机的娱乐性能和综合体验，直接让联发科的处理器在高端智能手机市场的地位动摇了。

（HTC M9+，图源：CNET）

同一款Helio X10处理器，用在HTC的旗舰中能卖4000元；用在魅族上能卖1500元；用在红米上能卖百元。如此大的价格差，让人对联发科的处理器定位大跌眼镜。

试问，你会愿意花4000元买一款百元机也在用同款处理器的旗舰手机吗？

更加雪上加霜的是，随着高通的战略版图逐渐扩大，联发科的中端处理器也面临着被取代的威胁。此外，处理器的技术更新不及时（10nm制程芯片上线较缓慢）、综合体验较差（发热、耗能严重），也让联发科在智能手机的中端、高端处理器市场陷入”两难“的尴尬境地。

即便是到了今天，联发科的Helio X30与同期（2017）竞品的高通骁龙835、三星Exynos 8895、麒麟970、苹果A11在综合性能上仍有明显差距。而目前搭载Helio X30的智能手机，仅有魅族Pro 7系列和美图V6，这个量级对比联发科在十年前的鼎盛时期，不禁让人感到惋惜。

联发科的现状与未来

那么在经过在高端处理器市场的滑铁卢之后，联发科自己知道怎样改变现状吗？显然他们不笨，肯定是知道的，只不过反应慢了点而已。

（图源：androidauthority）

在联发科于2017年末举办的媒体年终聚会上，总经理陈冠州表示，联发科将主力发展中端的Helio P系列处理器，新处理器将对AI人工智能技术和人脸识别技术倾斜，并带来更先进的工艺制程。而联发科对Helio X系列处理器的研发则将暂停一段时间。

（联发科总经理陈冠州，图源：Technews）

陈总经理的自信并非毫无依据，实际上，联发科在中端智能手机市场仍占有一定的份额，尽管这个份额在2017年被高通削减了不少。

（传音手机在非洲市场，图源：界面）

在非洲市场占据销量冠军位置的TECNO（传音）手机虽然在国内名气并不高，但它在非洲的销量不亚于我国OPPO、vivo等大厂品牌，是名副其实的“非洲之王”。

而TECNO的成功背后也少不了联发科处理器，在国内媒体对传音科技董事长竺兆江的一次采访中，他曾表示：

TECNO的手机100%都是采用联发科芯片，我跟联发科董事长蔡明介也经常见面做市场交流，蔡明介掌握产品方向的能力很强，也一直非常重视产品竞争力，给我们很多帮助。

（图源：亚洲新闻网）

联发科与TECNO的良好合作关系，相信在未来的几年内都会继续保持。不过，单靠“非洲之王”的销量肯定未能挽回联发科在中端市场的局面，产品的提升也十分重要。

在近段时间，联发科的新款处理器Helio P40和Helio P70都被相继曝光。从网上曝光的图表看，这两款将可能会在2018年Q2发布的新处理器拥有更高的配置、对AI的支持等，相比往届在参数上有着显著提升。

（网络曝光的Helio P40/P70参数，图源：新浪）

2017年已经过去，2018年成为了联发科“翻身”的一年，这一年对于联发科而言可谓是尤其重要。那么在中端市场重新发力，同时面对高通的挑战，联发科还能回到昔日的鼎盛吗？我们不妨一起拭目以待。