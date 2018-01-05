京东宣布AI科学家裴健加盟，负责大数据平台与产品研发部

1月5日消息，京东集团今日宣布，加拿大一级研究讲座教授（大数据科学领域）、加拿大西蒙弗雷泽大学计算科学学院教授、统计与精算学系和健康科学院兼职教授裴健博士入职京东，任京东集团副总裁，向京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东汇报。

京东表示，裴健博士将负责大数据平台与产品研发部，整合京东集团整体的数据采集、处理和相关数据产品研发的工作，持续探索大数据领域的先进技术理念和生态实践；同时，裴健还将兼管京东在智慧供应链领域的创新和应用。

近期以来，京东在人工智能领域引进多位科学家，此前周伯文博士入职京东负责京东AI平台与研究部相关业务、薄列峰博士加盟京东金融出任京东金融AI实验室首席科学家。

京东方面表示，在数据科学、大数据、数据挖掘和数据库系统等领域，裴健是世界领先的研究学者，擅长为数据密集型应用设计开发创新性的数据业务产品和高效的数据分析技术；他是国际计算机协会（ACM）院士和国际电气电子工程师协会（IEEE）院士，ACM SIGKDD（数据挖掘及知识发现专委会）现任主席，因其在数据挖掘基础、方法和应用方面的杰出贡献，裴健教授获得数据科学领域技术成就最高奖ACM SIGKDD Innovation Award（ACM SIGKDD创新奖）和IEEE ICDM Research Contributions Award（IEEE ICDM研究贡献奖）。

在数据挖掘、数据库系统和信息检索方面，裴健博士是学术界被引用次数最多的作者之一。自2000年以来，他在国际顶级学术期刊与会议上发表二百多篇论文，被引用超过七万六千次，其中近三万九千次是最近五年的引用。

裴健教授于2002年在加拿大西蒙弗雷泽大学获计算科学博士学位，于1991年和1993年分别于上海交通大学计算机科学与工程系获学士与硕士学位。