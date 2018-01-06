库克接掌CEO后，苹果产品比乔布斯时代大幅延期

据《华尔街日报》分析，在蒂姆·库克（Tim Cook）出任苹果公司CEO以后，在该公司宣布推出一种产品与面向客户发货之间的延期现象已变多一倍以上。



在库克上任以后苹果公司推出的70余种新产品和升级产品中，有5种的延期达三个月或以上，9种在1个月到3个月之间。相比之下，在乔布斯时期苹果公司推出了类似数量的产品，但在当时仅有1种产品的延期达三个月以上。

《华尔街日报》在对苹果公司的公开声明进行分析后指出：“这种延期使得苹果公司宣布推出一种产品到出货之间的等待时间变长了很多：在过去6年间，新产品和升级产品的平均等待时间为23天，相比之下此前的6年为11天。”

该报还指出，自库克出任CEO以来，苹果公司推出的所有三种全新产品都大幅延期：首款Apple Watch、AirPods和HomePod（虽然Apple Watch是在苹果公司承诺的时间框架里出货的）。该报称，这种延期可能是成本高昂的：“宣布推出一种产品与产品实际发布之间‘前置时间’的变长可能会在多个方面导致苹果公司受损。分析师和前苹果公司雇员表示，延期会给竞争对手带来作出反应的时间，该公司此前一直都试图通过缩短‘前置时间’来避免这一点。客户也可能因此感到失望，导致苹果公司的销售额受损。”

AirPods和HomePod都错过了至关重要的圣诞节购物季节。

但《华尔街日报》同时承认，只通过一种标准来对库克作出评价是不公平的：“从其他标准来看，库克的任期是成功的。公司营收翻了一番以上，尽管在过去两年陷入了失速状态；苹果公司的股价在过去6年也上涨了两倍以上，进入纪录新高的区域。该公司此前表示，预计2017年最后三个月的销售额将创下新纪录。”

在这种背景下，产品延期——尤其是平均延期时间还很短——看起来并不重要。

文章还指出，一系列变化令苹果公司的任务变得更加艰巨，如产品发布速度变快、用户基础越来越大且日益全球化、以及工艺流程变得更加复杂等。

苹果公司前雇员表示，就早期iPhone机型而言，该公司从一家供应商那里购买整体摄像头；但近年以来，该公司则转为从不同供应商采购镜头和传感器等各种部件。