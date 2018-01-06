除了电子社保卡，微信提供的这些电子证件你用过吗？

1月4日，微信正式上线了新版电子社保卡。据悉，新版电子社保卡是由腾讯互联网+合作事业部提供技术支持，与人社部门联合推出的。目前，微信医保支付已经与全国27个省、市人社部门完成对接。

功能方面，微信电子社保卡除了可以进行医保费用结算外，还可以为用户提供线上社保查询服务，方便用户随时查询个人参保类型、缴费记录、医保消费明细。账户余额等。

需要使用微信电子社保卡的微信用户可以注微信公众号“电子社保卡”，按提示完成绑定；或在微信点击“我”→“钱包”→“城市服务”→“电子社保卡”，选择社保所在地，点击“立即添加”，按提示操作即可。

微信作为我们日常使用最频繁的APP之一，不仅在通讯交流及支付方面给了我们很大的方便，同时也逐渐在我们生活中的其他方面产生了越来越多的影响。譬如在政企业务上，除了上面所说的电子社保卡，微信在之前还上线其他的电子证件。

微信身份证

就在2017年12月25日，广州市公安局南沙分局就发出了全国首份“微信身份证”。这也预示着未来通过手机扫码就可以进行乘坐飞机、办理酒店入住等业务，而不会出现因为忘带身份证而办理不了业务的尴尬了。据悉，“微信身份证”上线当天就有3万多人前往当地公安局进行了办理。

电子驾驶证

早在2016年，深圳已经率先联合微信推出“电子驾照”，车主忘带驾照时，只要出示“电子驾照”就能证明“我就是我”，从而避免罚款、扣车。目前广州、武汉等城市也已经上线了“电子驾照”。

电子就诊卡

目前已经有很多医院开通了微信电子就诊卡服务，通过电子就诊卡不仅可以预约挂号，还可以办理缴费、拿药等事务。

电子读者证

有很多人喜欢去图书馆看看书或者借书，目前有很多图书馆也在微信上开通了电子读者证的服务，直接通过微信上的读者证即可进出图书馆及借还书本，十分的方便。

除了以上的各种电子证，目前在微信上可以办理的业务也越来越多，例如办理出入境业务、税务申报、生活缴费等。这些线上业务的推出大大提高了政府的业务效率的同时，也使得我们的日常生活更加便捷。