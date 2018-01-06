英特尔市值两日蒸发逾110亿美元，AMD成大赢家

据CNBC网站北京时间1月6日报道，在英特尔公司的重大芯片安全漏洞在本周初被披露后，投资者不断增持AMD公司股票，抛售英特尔股票，这完全在情理之中。



这两个漏洞一个是Meltdown，它影响了英特尔的处理器；另一个是Spectre，它影响了英特尔、AMD以及ARM的芯片。

截至周四，英特尔股价在两日内下跌5.2%，市值蒸发113亿美元。同时，AMD股价累计上涨10.4%。

多位华尔街分析师预计，AMD将利用英特尔出现的安全问题。瑞穗证券分析师维贾伊·拉克什(Vijay Rakesh)在一份报告中称，鉴于AMD使用了不同的架构，目前尚未发现漏洞，AMD可能会把它作为一项营销优势。

拉克什指出，英特尔目前在数据中心市场占据高达99%的份额，这对AMD来说是一个重大机遇。金融信息提供商FactSet的数据显示，分析师预计，2017年，英特尔数据中心集团将创造185亿美元收入，74亿美元营业利润。

“长期客户可能更希望把AMD，甚至是ARM作为替代选择，以减低架构风险，”美银美林分析师维维克·阿雅(Vivek Arya)周四在报告中称，“AMD似乎有望成为最直接受益者。”

AMD在服务器市场份额的大幅增长并不是没有出现过，该公司在2006年的份额一度达到26%。如果AMD能够在数据中心业务中拿下10%或15%的份额，那么它的营收可能就会增加数十亿美元。