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英特尔因Spectre和Meltdown缺陷，面临至少3起集体诉讼

2018-1-6 8:51:28来源：凤凰科技作者：霜叶责编：仲平评论：

据The Verge北京时间1月6日报道，Gizmodo刊文称，英特尔因最近披露的芯片缺陷面临至少3起集体诉讼。配置英特尔芯片计算机的用户在美国俄勒冈州、加利福尼亚州和印第安纳州起诉了英特尔。原告称，这些缺陷——英特尔数月前就已经知晓——使得芯片“天生有缺陷”。虽然英特尔已经帮助提供补丁软件，但原告担忧补丁软件会降低计算机性能，不能完全解决缺陷问题。

本周早些时候，研究人员披露了两个被称作Spectre和Meltdown的重大CPU缺陷，其中Meltdown缺陷只存在于英特尔芯片中，与CPU处理信息的核心设计有关。利用这两个缺陷，黑客可以从CPU的内核内存中窃取密码等机密信息。

补丁软件能修正这些缺陷，但The Register刊文称，补丁软件可能使PC性能降低5%至30%，引起大面积恐慌。英特尔已经否认了这一说法，称“对性能的影响与负载有关，对于普通用户来说，影响相当小，随着时间推移，影响会逐步减小”。由于各大公司正在发布补丁软件，修正Spectre和Meltdown，因此补丁软件对系统性能的影响还很难评估。

英特尔并非是中招的唯一一家芯片厂商。Spectre缺陷普遍存在于多种芯片中，可能修正难度更大，目前尚不清楚这一问题长期的危害性。谷歌最近公布了一款补丁软件，对系统的影响“几乎可以忽略不计”，与英特尔的说法相似。

英特尔则表示，它现在认为配置其芯片的PC不会受到Meltdown和Spectre影响，但是，如果未来数周出现更多与Meltdown和Spectre缺陷有关的诉讼，我们不会感到意外——无论被告是英特尔还是其他芯片厂商。

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关键词：Intel

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