屏下指纹首秀：CES 2018手机新品抢先看

2018年国际消费电子展（CES 2018）将会于1月9日到12日之间在美国赌城拉斯维加斯举办。作为世界最大的科技展会之一，每年的CES都会吸引一大批手机厂商参展，为我们带来一系列的新机和新技术，今年同样如此，下面，就让我们来盘点一下可能在CES 2018上展出的手机新品吧！

● 三星A8/A8+

尽管高通已经在去年12月宣布了全新的骁龙845移动平台，但多方面的消息指出，搭载这颗Soc的手机可能并不会在CES上亮相。因此，许多人期待的三星Galaxy S9/S9 Plus可能不会在会上展示。

不过，这并不代表三星对这届CES毫无准备，有爆料消息现实，三星很可能在本届CES上发布两款新的中端手机：2018款Galaxy A8和A8+。跟据外媒目前曝光的渲染图来看，三星A8系列也将会采用类似S9的18.5:9全面屏，但并不会采用曲面设计，这也将是三星中端机首次用上全面屏。

至于配置，三星A8系列将会搭载三星Exynos 7885处理器，配备4GB内存+64GB存储，运行安卓7.1系统，不过机身背面仍然只会采用单摄像头，指纹识别将会被安置在摄像头下方。

●LG K10

除了三星之外，另一家韩国手机厂商LG也将会延续在CES上推出新机的惯例。根据报道，LG将会在CES上发布2018款K10。不过这款手机的真机图目前尚未被曝光。

2017款K10

根据介绍，LG K10 2018将会采用5.3寸的1080p屏幕，不过在机身设计上将会变得更为轻薄。并将采用3GB RAM以及32GB ROM，提供1300万像素后置摄像头以及500万像素的前置自拍摄像头。并且拥有3000毫安的电池。

●索尼新机三连发！

在本届CES上，索尼或许将会是发布新机最多的手机厂商。根据外媒报道，本届CES上，索尼可能会发布Xperia XA2/XA2 Ultra/L2三款产品，比较“任性”的是，这三款产品并没有一款是如今火爆的全面屏设计，而这三款产品的外观图也被外媒曝出。

其中，索尼XA2采用5.2寸1080P显示屏，搭载了骁龙630芯片，提供3GB RAM以及32GB ROM，并且拥有800万前置摄像头以及2100万后置摄像头，并且支持NFC功能。

主打大屏的索尼XA2 Ultra则会相对高端，除了会采用6英寸1080P显示屏，骁龙630处理器之外，还将采用4GB RAM以及64GB ROM，并且提供前置1600万自拍双摄，支持NFC。

而最后一款索尼L2则将会主打入门市场，但同样会打在骁龙630处理器，采用5.2英寸720P显示屏，运行安卓7.0，但机身将会是塑料材质。

●vivo X20 Plus UD

除了上述三个国际厂商之外，国内厂商vivo也将会参展并展出新品。而且从目前的消息来看，这款产品可能也将会是唯一一款在CES上亮相的重磅旗舰：采用屏下指纹设计的vivo X20 Plus UD。

近日，这款名为vivo X20 Plus UD的新机也已经通过3C认证，从认证信息来看，这款手机将会采用5V/4.5A的大电流快充标准，不过这项快充的技术来源目前还不确定。

另外，从目前曝光的信息显示，vivo X20 Plus UD将会是vivo X20 Plus的升级款，可能会具备屏下指纹和防水两大新特性。

去年12月份，指纹识别模块供应商Synaptics已经推出了全球首款屏下指纹传感器——Clear ID FS9500。并且宣布两会联合vivo在CES上展出首款采用屏下指纹技术的手机，因此，vivo X20 Plus UD就是这么神秘的屏下指纹新机的可能性非常大。

总结：

除了以上手机厂商之外，华为、中兴、华硕等手机厂商也均亮相CES 2018。从目前已经曝光的消息来看，本届CES上的新机多为国外厂商的中端机型，唯一的已知亮点就是vivo的屏下指纹新机。相较往年的CES明显要平淡不少。

当然，这并不代表手机厂商们不会在CES上发布一些自家的“秘密武器”。至于本届CES究竟会有哪些惊喜，就让我们一起拭目以待吧！