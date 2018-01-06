韩媒：苹果官方换iPhone电池，原价是其他高端机两倍多

据韩国媒体ET News北京时间1月6日报道，业界消息称，苹果公司的iPhone电池更换成本是三星电子、LG电子以及华为公司等其他品牌的两倍以上。



苹果在上周承认，为了保护老化的电池，公司通过软件更新的形式降低了部分旧款iPhone机型的运行速度。尽管苹果否认故意降低手机性能，但是它把保修期外的iPhone电池更换费用下调了50美元，以安抚愤怒的用户，从79美元降低到29美元。

但是消息称，和其他高端手机的电池价格相比，苹果的降价称不上“折扣”。

Galaxy S7、S8是三星的最新手机，它们的电池更换费用分别为3.5万韩元(约合33美元)、4万韩元。LG G6、华为P9等更廉价手机的电池更换费用介于2.95万韩元至3.5万韩元之间。这些费用中都包含了人工成本。LG G5的可拆卸电池的更换费用只有1.1万韩元。

同时，iPhone的电池容量还小于其他手机。iPhone 6S、7的电池容量分别为1715mAh、1960mAh。相比之下，三星Galaxy S8的电池容量为3000mAh、LG G6电池容量为3300mAh、华为P9电池容量为3000mAh。

“三星、LG以及苹果的旗舰机全都配备了市面上最先进的电池，不应该有价格差异，”一家电池制造商的管理人员称，“鉴于iPhone使用了胶带等独特零部件，它的电池更换过程更麻烦。但是，很难理解为何iPhone电池售价这么高。”

在韩国，苹果把iPhone电池更换费用从10万韩元降至3.4万韩元。但是消息称，这一降价并未给苹果带来任何损失。

“3.4万韩元是一个精心计算好的价格，”一家全球智能机制造商的高管称，“苹果宣称为了消费者降价，但是考虑到零部件和人工成本，这根本称不上折扣。”

苹果韩国公司不予置评。