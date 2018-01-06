CES起源和历史科普：“消费电子展”叫法或不合理

每年的1月初，科技圈就会集体聚焦CES。各大厂商和媒体都会花大量的精力对CES进行宣传和报道。有着业界风向标之称的CES影响力巨大，每次展会的召开都会奠定接下来这一年的行业基调。那么CES到底是什么，是如何变成业界风向标的?本文将会给大家带来关于CES的科普。

CES的正确名称

咱们所习惯的“消费电子展”是“Consumer Electronics Show”的中文翻译。不论是从英文语法，还是过往的历史来讲，“Consumer Electronics Show”都确实曾经是CES的英文全称。

但现在“Consumer Electronics Show”的叫法早已经成为了历史，CES官方已经改变了展会的名称。现在CES的标准名称就是“CES”。所以现在再叫CES“消费电子展”是不正确的。

CES官方多次以书面形式强调“CES”才是唯一的指定名称

除此之外，把“国际”两个字和CES挂钩也是不对的。因为CES强调自己是“全球性”展会，“国际”不符合这一理念。CES官网的多个页面和文件都强调了CES正确名称的用法，感兴趣的朋友可以去看看。

CES的起源

现在我们知道CES的正确叫法了，那么CES到底是什么来头?CES是由CTA (Consumer Technology Association)举办的贸易展览，专注于消费电子产品以及相关科技。

CTA是一个来自于美国的消费电子贸易协会，以前被称作为“CEA”(Consumer Electronics Association)。CTA的主要职能是带动消费电子产业发展。其中举办贸易展会就是重要的一环。除了无人不知的CES外，CTA还参与举办了SINOCES，也就是“中国国际消费电子博览会”。

在青岛举办的SINOCES

首届CES举办于1967年纽约的Hilton和Americana两家酒店内。展会从1月24日开始到28日结束，吸引了摩托罗拉、飞利浦、松下等业界大厂。

CES 1967（图片源于Consumer Technology Association）

CES 1967（图片源于Consumer Technology Association）

晶体管收音机、黑白电视和大量日本科技企业成为了CES 1967的亮点。值得一提的是，那时的CES还是芝加哥音乐展览的分支展会。没有人能想到之后的CES会发展成世界最大的消费电子展览会。

CES的历史

20世纪60年代

60年代，消费电子的创新主要集中在家用娱乐电器上。比如晶体管收音机、黑白电视、立体声耳机和电话系统。

CES 1969（图片源于Consumer Technology Association）

CES 1969（图片源于Consumer Technology Association）

20世纪70年代

70年代是音频产品的时代。

CES 1971（图片源于Consumer Technology Association）

CES 1972（图片源于Consumer Technology Association）

1970年CES发布了可录制模拟音频和模拟视频的VCR (Videocassette recorder)，是当时最具开创性的科技产品。一部VCR能够录制电视播放的内容，也能播放录好的录影带。

最早的VCR之一：索尼U-matic BVU-870P

索尼U-matic所使用的录影带

除了VCR之外，磁带、录音带、激光影碟机、小型化耳机等多媒体设备也出现在了CES的展台和消费者家中。另外，CES 1975的雅达利PONG电子游戏机、CES 1977的各种电子表和CES 1979的雅达利400/800个人电脑也是70年代的亮点。

雅达利PONG游戏主机

雅达利400个人电脑（图片源于Avon Fox）

雅达利800个人电脑

1978年在芝加哥举办的CES还叫“国际夏季消费电子展”（图片源于Consumer Technology Association）

1971年开始，CES把举办地挪到了芝加哥。1978年开始，CES举办地变成了拉斯维加斯和芝加哥。拉斯维加斯1月办冬季展，芝加哥6月办夏季展。这种举办形式一直延续到了1995年。

20世纪80年代

到了80年代，消费电子多领域的井喷更加热烈。多媒体娱乐性和便携性是当时产品进步的重点。汽车音响、无绳电话、游戏机和移动电脑等产品接踵而至。

CES 1982（图片源于Consumer Technology Association）

CES 1984（图片源于Consumer Technology Association）

CES 1985（图片源于Consumer Technology Association）

CES 1988（图片源于Consumer Technology Association）

1981的CES出现了第一个CD、CD播放器和便携式录影机。1982年开始，个人电脑和视频游戏迎来了发展井喷期。值得一提的产品有Commodore 64个人电脑、Western Technologies Vectrex游戏主机、Amiga家用电脑、任天堂高级视频系统(后更名为任天堂娱乐系统)和史上销量最高的游戏——俄罗斯方块。

Commodore 64个人电脑

Vectrex游戏主机

Amiga家用电脑

任天堂高级视频系统（游戏机），任天堂神话从此开始

20世纪90年代

90年代又是创新目不暇接的10年，因特网的流行更是刺激了消费电子产业。

CES 1995（图片源于Consumer Technology Association）

1992的CES非常特别，因为苹果发布了“牛顿”，它是世界首个支持手写识别的设备。同时，苹果也因为“牛顿”而发明了“PDA”一词。虽然现在人们不会把“首个”和“发明”的字眼和苹果挂上钩，但苹果曾经也是拥有过无数历史性创新的。

苹果牛顿PDA

音频及视频技术在90年代继续发展。数字音频技术、无线电数据系统、便携式CD播放器、数字卫星电视系统、用硬盘作为存储单元的数字视频录像机、DVD和HDTV高清电视机都是在这十年亮相于世人。

早期的高清电视HDTV

90年代的CES经历了举办形式的变化。1994年CES办了4场展览，拉斯维加斯和墨西哥城各举办了一场，剩下的两场在芝加哥。1995年是CES最后一次出现在芝加哥，另外费城也在那年成了举办地之一。1997年，三场CES分别在拉斯维加斯、亚特兰大和达拉斯举行。1999年开始，CES正式变成一年一届的形式，举办地为拉斯维加斯。

CES 1997（图片源于Consumer Technology Association）

值得注意得是，从1990年开始，媒体成为了CES的主要观众，1600多名记者参与了CES 1990，比消费者观众还多。

21世纪前10年

进入千禧年之后，家庭娱乐系统继续发展，便携式和移动设备开始大量涌入市场。

初代微软XBox游戏主机

2001年的富士通PDS4221等离子电视

家用娱乐系统方面的重要产品有数字音频广播、初代微软Xbox游戏主机、等离子显示面板/电视、家用媒体服务器、蓝光视频格式、高清广播、高清音频和OLED面板。

来自索尼的世界第一款量产OLED电视，尺寸为11英寸，分辨率960 x 540

搭载WebOS的Palm Pre智能手机

比尔盖茨和世界第一款平板电脑

便携/移动设备方面亮相的有Palm Pre智能手机、英特尔第一代酷睿i7处理器、平板电脑、上网本和一大批安卓移动设备。

2010至2015年

到了“近代”，CES延续着移动化的主旋律。

在CES 2012发布的Parrot AR.Drone 1.0无人机

摩托罗拉XOOM平板，首款安卓平板

对行业影响比较深远的产品有Parrot的无人机、安卓平板摩托罗拉XOOM、高通骁龙600/800芯片组、三星柔性OLED、各种安卓智能手机、雷蛇Edge Windows平板、首个Li-Fi高速网络智能手机和Pebble智能手表。

主打游戏的雷蛇Edge平板电脑，搭载了Win8系统和英伟达GT 640M LE显卡

CES 2014发布的Pebble Steel智能手表开启了智能穿戴设备的热潮

除了移动设备，从1967年第一届CES就参展的电视继续扮演了重要的角色。这5年内，CES出现了3D电视、4K电视、三星曲面电视、搭载WebOS操作系统的LG智能电视和夏普的8K电视。

CES 2014上的三星曲面电视

CES 2015上的夏普8K电视原型机

结语

CES悠久的历史中诞生了无数创新性消费电子产品和技术，这种趋势还将继续。从1967年开始的创新逐年积累让CES确立了自己行业风向标的地位。CES 2018即将到来，更多的新技术将会和大家见面。不管是媒体还是科技爱好者都翘首以盼，这也许就是CES魅力的体现。