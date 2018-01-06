自Home Mini上市：谷歌每秒就能卖掉一台多Google Home设备

据科技博客TechCrunch北京时间1月6日报道，谷歌公司周五表示，在过去一年里，该公司售出了“数千万台面向家庭的谷歌设备”；而且自去年10月19日（谷歌Home Mini上市日期）以来，公司每秒钟就会售出一台多谷歌Google Home设备。

去年10月19日至今，这段时间有两个月余，大约折合675万秒，这意味着谷歌在此期间售出的Google Home设备数量超过了675万部，接近业界分析师预期的750万部目标。

图：谷歌智能语音助手

谷歌在2017年推出了谷歌助手（Google Assistant）和多种谷歌Google Home设备。谷歌在去年10月份推出了售价仅为29美元的Google Home Mini（偶尔还能通过商店积分以19美元的价格购得），使其成为亚马逊Echo Dots音箱的低价竞争产品。即使有人怀疑谷歌是否能够从Home Mini产品上赚取巨额利润，但显然谷歌得到了回报——在智能音箱市场上攫取了亚马逊产品的市场份额。

遗憾的是，谷歌并没有说谷歌Google Home Mini版和普通版之间的销售细分，但可以肯定的是，该公司卖出了更多的低价产品。

谷歌周五当天还称，其语音助手目前运行在4亿多台设备上，这些设备包括手机、智能手表以及来自合作伙伴的设备，甚至苹果公司的iPhone手机上，也有Google Assistant。

毋庸置疑，对于对那些想要整合其服务的设备制造商而言，这些庞大的数字也使得谷歌助手生态系统更具吸引力。目前，总共有超过225个品牌的1500多款智能家居设备支持谷歌助手，其中很大一部分来自Nest、Belkin、三星、飞利浦等公司的家庭自动化服务和硬件。

下周，一年一度的CES将在拉斯维加斯拉开帷幕，而此时谷歌发布这份声明似乎并非无意为之。谷歌在这份声明中还称，“无论你身居何处，在2018年，谷歌助手都将尽量为你提供帮助。下周，我们会在拉斯维加斯的消费电子展上分享更多东西。”