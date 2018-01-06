200G/400G以太网正式到来：即将投入商业部署

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IT之家1月6日消息 在CES 2018召开前夕，以太网联盟召开发布会，表示200G和400G以太网即将投入商业部署，而之前以太网组织已经于2017年12月6日批准了新的IEEE 802.3bs以太网定义标准。
以太网联盟表示全新的200G和400G标准能够覆盖各种互连应用，超高带宽可完全满足云扩展数据中心、互联网交换、主机托管服务、服务供应商网络等各种带宽密集型应用的需求。
以太网联盟已经在2017年3月成功演示了400G网络。
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