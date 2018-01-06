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成人网站2017热搜游戏角色榜：D.Va第一，皮卡丘入榜

2018-1-6 16:11:51来源：游民星空作者：TOMO责编：远洋评论：

近日知名网站Pxxxxxb和往年一样，公布了在过去一年中人们最钟爱的看片类型等大数据，对于玩家来说，最有兴趣的恐怕就是在Pxxxxxb上常被搜索的游戏角色排行，从该网站公布的榜单来看，《守望先锋》的D.Va依旧一马当先。

搜索榜的前三名都被《守望先锋》的女性角色占据，有趣的是榜单中除了《守望先锋》频频出现外，《精灵宝可梦》也有多名角色进榜，小智和皮卡丘都成了热门搜索对象。

16、皮卡丘《精灵宝可梦》，221607次

15、法老之鹰《守望先锋》，321345次

14、Kitana，339088次

13、沙奈朵《精灵宝可梦》，355335次

12、塞蕾娜《精灵宝可梦》，817621次

11、黑影《守望先锋》，876712次

10、小智《精灵宝可梦》，902881次

9、小光《精灵宝可梦》，1152905次

8、黑百合《守望先锋》，1442063次

7、Mileena，1615827次

6、塞尔达公主《塞尔达传说》，2102260次

5、劳拉《古墓丽影》，2234091次

4、小霞《精灵宝可梦》，2600507次

3、猎空《守望先锋》，2652234次

2、天使《守望先锋》，2784909次

1、D.Va《守望先锋》，3941700次

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关键词：成人网站皮卡丘

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