现实主义者马化腾和理想主义者马云

形容2017年的中国互联网，“九霄龙吟惊天变，风云际会浅水游”这两句诗大约是最合适的结语。

城头变幻大王旗，从过去的BAT三足鼎立，到腾讯阿里两强争霸格局的急剧强化，二者市值接近，各自在自己领域内有着极深的壁垒，都以巨大体量保持着罕见的高速增长，主战场尚且还在暗流涌动，边界犬牙交错，二者无数个细分战场早已硝烟滚滚。

用马化腾自己的话说，这两家中国最伟大的互联网公司，“在十几个地方有竞争，竞争正在变得空前激烈。”

这一年，全球商业格局也发生了翻天覆地的剧变，全球市值最高的十家企业，在2017年短短半年内由能源、金融巨头转变为以TMT为主的企业。腾讯和阿里巴巴则双双跻身全球市值十大公司之一，坐实了世界级科技公司的位子。

二者加在一起，几乎构成了这个万物互联的时代，少了任何一方，中国的互联网版图，都近似失去半壁江山。

二者自身也都在进化，从分析马云和马化腾二者的言谈出行入手，可以窥见中国互联网潮水的方向。

进击的马化腾

先从马化腾说起，他这一年的变化很大，一改往日的韬光养晦，不光出席公开活动和发表公开演讲的次数达到历史新高，而且在公开演讲中主动挑起话头，点评竞争对手。

马化腾抨击阿里巴巴在各种场合宣传的“为其它企业赋能”是以中心化思路控制小公司，说“如果以后我百分之百的渠道都在你的生态里的时候，基本上命运就掌握在别人手上了，利润也掌握在别人手上”。

他说腾讯要做“去中心化”的赋能，腾讯“不拥有房子，不会说出租给你、让你租我的柜台做生意，而是让你建房子，粉丝、客户，以后都是你的。”

新金融功守道获取了马化腾2018年大约十次演讲资料发现，有不下五次，马化腾都会谈到二者的市值对比，以及战略思路的差异。

更加令人耳目一新的是，在微信朋友圈，马化腾变得更加主动出击，他先是把朱啸虎投资的ofo批判了一番：“再便宜的功能机在智能机面前不堪一击。”接着，马化腾又抨击竞争对手投资单车的行为属于“把单车当作支付的推广工具了，可怜了其余小股东被锁死”。

球队老板亲自下场踢球的戏剧性一幕，即使是在当年3Q大战那场恶斗中，都未曾见到。

要知道，共享单车在马化腾的千亿投资帝国里，不过只占个位数的百分比。在主营业务之外的小池塘里掀起大风浪，并不是这位大亨过去的做派。

你大妈已经不是你以前的大妈了，你大爷永远是你大爷，马云还是那个马云。

2017年，“文艺青年”马云演了一部电影，唱了一首歌。但更重要的，还是在为阿里的未来筹划，他更加注重技术，推出了NASA计划并成立了面向前沿技术的达摩院。除此之外，他的心思继续放在海外。很重要的一个主题就是推进eWTP，从2016年开始，马云累计飞行了2000多个小时。

2017年这一年，马云的足迹遍布达沃斯、悉尼、吉隆坡、阿根廷、墨西哥、底特律、卢旺达、肯尼迪、多伦多、莫斯科、马尼拉、越南，会见了美国总统，俄罗斯总理、挪威首相、以色列总理、阿根廷总统、加拿大总理等政要。

马化腾出国的频次明显更少，他的主要工作重心仍在国内。在马化腾在演讲中，他时不时会透露自己刚刚见过哪个地方主官，而每到一地，马化腾便力推“互联网+”概念，希望说服地方政府开放出不同的场景来允许腾讯进行线上化、数据化乃至商业化。

表面看起来，马化腾四处奔走，一不是为了其社交工具，二则更不是为了其游戏业务。他更像是在为诸多暂时还看不到钱的非主营业务站台。

马化腾的人设进化，背后暗藏着腾讯的激进扩张。

把战火烧向阿里

2017 年，百度全面收缩，广告业务领先腾讯的身位变得越来越小。阿里巴巴则更多聚焦在零售的主营业务上，除了切入企业级应用场景的钉钉外，不再在社交上轻举妄动。

相反，倒是腾讯和它投资的一系列公司进入了阿里巴巴主导的零售市场。美丽说蘑菇街试水、微信团队跟进，微信小程序成了电商平台。2017 的最后一个月里，腾讯接连入股唯品会和永辉超市。

现在回过头来再看那场刘强东和王兴在乌镇组的“东兴夜宴”，其要义用一句话来概括，就是“紧密团结在以马化腾同志为核心的中国互联网半壁江山周围”。这样一场饭局，也宣告了所谓“反阿里联盟”已经台面化。

腾讯督军，驱使阿里之外的几乎所有电商都入场厮杀的混战，已经打响，三年前放弃自有电商生意的腾讯，现在已经投资了阿里巴巴之外的所有主要电商。在这个棋局上，京东之外，腾讯的棋子还包括蘑菇街美丽说（女装）、每日优鲜（生鲜）、拼多多（微信拼团）、转转（二手）和小红书（女性生活）。

12 月中旬，腾讯买进了中国第三大电商唯品会，补上品牌服饰这个京东投入巨大、做得却很吃力的短板。自此，包围阿里的态势已然形成。

从“全民社交工具”到“全民游戏”的惊人转化效率

对于大后方的游戏业务，腾讯没有半点松懈。

有意思的是，尽管马化腾2017年很少提及游戏业务，这丝毫不妨碍王者荣耀和吃鸡游戏成为最耀眼的年度游戏产品。王者荣耀上线不过 20 个月，就已经成为全球 iOS 手游收入榜的第一位，日活跃用户达到 5000 万，创造了中国游戏的历史。

2017 年前三季度，腾讯网络游戏收入达到 735.2 亿元。腾讯 2017 年网络游戏收入预计将突破 1000 亿元人民币。在移动游戏领域，腾讯旗下产品流水收入将占市场总流水超过33% 的份额。

回顾 2016 年腾讯在游戏领域的投资，虽然没有像去年 86 亿美元收购 Supercell 一样的大手笔，但腾讯依然出手了很多次。

例如：腾讯以 1.43 亿美元战略入股金山软件旗下游戏开发工作室西山居；战略入股游戏公司掌趣科技，投资 4.9 亿人民币受让 2% 股份；向旧金山手游开发商PocketGems投资9000 万美元，使得腾讯总共持有 PocketGems 38% 的股份；

以及投资约 4 亿人民币入股Bluehole，进而获得 Bluehole 旗下热门吃鸡游戏《Playerunknown'sBattlegrounds》中国独家代理权，堪称腾讯今年最为关键的一次战略合作。

通过投资并购，腾讯在游戏领域的绝对霸权得到了一步步的强化。

腾讯到年底，又上线跳一跳这款小游戏，通过开屏动画引流和在首页增加小程序入口，一举再现了当年“全民打飞机”的盛况。

根据新金融功守道的随机抽样，在一位好友数达到2500人的用户界面中，可以看到大约有900人在玩，另一位好友数为1600人的用户则表示，其朋友中约有600人在玩，据此比例简单推算，这款游戏大约在微信9亿活跃用户中，转化出了3亿玩家，转化率惊人。

如果算上全民花在这款游戏上的时间，应该也是惊人的数字。马化腾不提，我们也知道，腾讯显然还会继续坚持强化游戏业务，绝对不会动摇。

没有控股的控制

马化腾有一个著名“两个半”论述：他说，一个是社交平台，一个是数字内容，还有半个是金融业务。

听起来，腾讯的业务非常专注，尤以连接为最核心的宗旨。但形象地思考一下，他有无数根管道从腾讯体内连接着整个世界，从这些管道，出去的是流量，回来的是cashflow。

占据着最上游的渠道，万剑归宗，如果把腾讯及其投资的企业看作一个“腾讯系”的整体，流量就是腾讯自身的收入进项，而腾讯之外的公司，都是成本单元。阿里和京东要花数百元买一名新用户，但买流量的钱，不少恰好进了腾讯的腰包。

变现效率高，又在腾讯能力半径内的，就自己上手做，赚取全部的利润，一本万利，其余在腾讯公司内变现效率低，不好上手的，就交给其他主体，腾讯只赚流量费，对腾讯来说，没有零和游戏这一说，因为对腾讯来说，横竖通吃整个互联网——别人好，他好，别人不好，他也好。

腾讯几乎触达了所有的互联网用户。虽说腾讯的投资，看似没有寻求控股，但因为腾讯握有流量入口，因而对所有互联网公司的影响都举足轻重，连拥有2亿多用户的刘强东也不得不在 2016 年年中承认，京东新增用户中有一半来自微信。

腾讯之所以能成为流量之源，秘密在于“成瘾”经济。xvc的胡博予对此有一番论述——

狩猎采集的时代，“和族群失去联系”，生存概率会下降，所以在漫长的进化过程中，我们的基因学会了利用类似多巴胺、内啡肽的物质来建立一套奖赏和惩罚机制，让我们和族群时刻保持联系。

联系着，就爽；断了联系，就难受。Facebook、微信这种社交工具，极大地提高了人们对“保持联系依赖”的“阈值”。只要断一小会，就难受。这个原理和毒品让你上瘾其实是一回事。

游戏业务，就更加利用人类的成瘾弱点来赚钱。此处无需展开论证。

总之，微信，利用这个机制，垄断了“通信协议”。大家“没有约过”，但又“约好了”一起用微信。谁不遵守这个协议，就会被惩罚。这就是自然垄断。所以，不需要马化腾强调，通信和游戏领域的上瘾会自动帮助他实现垄断，马化腾自然可以利用人们上瘾所带来的丰厚回报，进行更大的布局。

在互联网巨头BAT当中，据it桔子，腾讯共产生了125起投资事件，为历年最高，同时，在早期风投领域，出手次数如果算不上第一，起码也是第二，平均每2-3天就会完成一笔投资，远超阿里巴巴的65起。

腾讯也投出了非常豪华的投资公司组合。腾讯2017年累计投资金额逾1000亿人民币，超过10万美金的公司已经超过50个，具体数字在50-100之间。包括众安在线、阅文集团、易鑫资本以及搜狗均于今年在境外上市，并且市值表现都非常不错。据不完全统计，腾讯的此次收割季获益超 400 亿元。

阿里同样在2017年投出了接近900亿人民币，但其投资风格和腾讯大相径庭：腾讯已经成为中国事实上最大的股权投资机构，且高度重视早期成长性投资，而阿里的投资则围绕既有的商业版图，显示出极强的实业属性。

总体来看，阿里投资主要围绕自身既有业务展开，对现有业务有补充完善或者战略卡位，投资公司偏中后期，早期介入的少。

从腾讯在 2017 年的投资轮次来看，有 40% 的投资事件发生在早期阶段（种子/天使轮、A 轮），28% 的投资事件发生在发展期阶段（B、C 轮），D 轮及以后的事件占比达 12%。

而从阿里巴巴在 2017 年的投资轮次来看，只有 27% 的投资事件发生在早期阶段（种子/天使轮、A 轮），23% 的投资事件发生在发展期阶段（B、C 轮），而并购和战略投资占比33%。

腾讯的投资逻辑在于，腾讯掌握了全网最大的流量入口，从某种程度上形成了对全网流量的垄断。通过流量优势，广撒网式地进入每一个主营业务之外的赛道扶持优势企业，快速催熟，从而获取超额的回报，进而培养出未来的广告主，如此循环往复，周而复始。

而阿里巴巴则不同，阿里也是买流量的那一方，没有太多的天然流量优势可以凭借，所以阿里的模式相对腾讯往往更重。

阿里面向的是B端商家提供服务，是建立在腾讯搭建的底层流量资源之上的又一层商业基础设施——这是一整套从零售到物流乃至金融服务的基础设施。

因此，从 2017 年阿里巴巴的投资赛道分布来看，企业服务成为阿里最热衷的投资领域，占比接近30%。其次是电子商务和金融领域，TOP3 行业占比超过 50%。

在阿里看来，投资不是目的，而是手段，因此在阿里的投资中，控股投资和持股比例较高的战略投资比较多，阿里的投资更多地不是为了像腾讯那样获得股权增值，而是通过完善商业基础设施，完善商业生态，并实现和集团自身的战略协同。

马云其实也变了

传统观点认为马云重视商业运营，并不注重技术。2017年，在外界看来，马云最大的变化，就是成了一个狂热的技术爱好者。

和马化腾全力以赴把已有技术推广到各个领域、场景中落地应用不同，比如发票的电子化、出行的数据化，马云的探索更加前沿，在短期内更加看不到回报。

10月，阿里巴巴高调地宣布成立达摩院，立足基础科学、颠覆性技术和应用技术的研究。在中国企业中，以如此大的手笔开展基础科学研究，阿里的尝试可谓“前无古人”。

而在投资方面，阿里也展现出对前沿技术的高度热衷。比如，它投资了人工智能领域的两家头部公司商汤科技和旷视科技。

同时，阿里还投资了AI芯片明星企业寒武纪，有趣的是，关联公司蚂蚁金服还投资了寒武纪的同类公司深鉴科技，这既显示了阿里不同实体决策的高度自主，更显示了，整个阿里系对人工智能的大笔押注。

不仅如此，整个阿里系变得更加乐于分享技术。马云在2017年年初就定调蚂蚁金服为techfin（金融科技）公司，只做tech，不碰fin。

2017年过去，相信没有人再嘲笑阿里不重视技术了。当腾讯越来越成为一家关注竞争的现实主义企业之后，阿里却展现出更富有前瞻性的理想主义。虽然饱受竞争压力，阿里巴巴在2017年稳扎稳打，“新零售”战略全面落地，对于商业变革和全球布局，阿里的战略目标十分清晰。

回过头来看，马化腾的剧烈变化，其实也反映出腾讯的焦虑。尽管把手伸进了阿里的版图，腾讯帝国内部也并非没有隐忧。

腾讯的上瘾经济面临着道德质疑和监管压力，在数字内容领域更是面临油盐不进的张一鸣带领头条的反击。而根据一位和张小龙同桌吃过饭的友人说，张小龙每天都在焦虑的问题，就是微信如何继续保持用户增长。正是因为对其核心业务触及天花板的焦虑，马化腾才一反常态成为一个咄咄逼人的进攻者。

2017年对于互联网世界来说，除了抢尽风头的单车大战，似乎也没有特别多刺激好玩的故事发生，但这一年，比往常的普通年份多了许多暗流涌动，表面上看平淡无奇，但冰山的裂缝已经开始显现，若干年过后，当二马回望这一年，一定会心生许多感慨。