外媒实测打补丁后Intel处理器性能：有影响，但不大

“众所周知”的是，我有块英特尔的i7-8700K，前一天还高高兴兴地用着“当世旗舰”，遇到那个号称近十年来几乎所有处理器的安全漏洞爆发之后，无数人来告诉我：你的处理器性能要下降了。

但到底下降了多少呢？有说10%的，有说30%的，还有说50%的，那岂不是我刚买的处理器一下子就回到几年前了？

（网上流传的恶搞图）

先看看英特尔自己的说法，自从这个安全漏洞爆出之后，英特尔最核心的任务是在为自己的各款处理器开发安全更新，以尽可能快地测试和发布这些更新。截止1月5日，英特尔已经针对过去5年中推出的大多数处理器产品发布了更新。到下周末，英特尔发布的更新预计将覆盖过去5年内推出的90%以上的处理器产品。

由于谷歌Project Zero所报告的两种潜在攻击隐患（被称为Spectre和Meltdown）能够影响几乎所有的操作系统和云平台，英特尔的更新也涉及到操作系统供应商、公共云服务提供商、设备制造商和其他厂商。

英特尔的测试表明，安全更新“对不同工作负载的性能影响会有不同。对于一般的计算机用户来说，影响并不显著，而且会随着时间的推移而减轻。虽然对于某些特定的工作负载，软件更新对性能的影响可能一开始相对较高，但随着采取进一步后续的优化工作，包括更新部署后的识别、测试和软件更新改进，应该可以减轻这种影响。”

类似的观点得到了一堆大佬的支持，具体测试结果包括：

苹果：“我们的GeekBench 4基准测试以及Speedometer、JetStream和ARES-6等常见的Web浏览基准测试表明，2017年12月的更新没有显著降低macOS和iOS设备的性能。” 微软：“绝大多数Azure客户不会感受到此次更新对性能的影响。我们已经优化了CPU和磁盘I/O路径，在采纳更新后没有看到对性能产生明显的影响。” 亚马逊：“我们没有观察到这对绝大多数EC2工作负载的性能有产生实际的影响。” 谷歌：“在包括云基础设施在内的大多数工作负载上，我们看到对性能的影响可以忽略不计。”

但一切还是要靠实际数据来说话，就在昨天，美国科技媒体 TechSpot实测了i7-8700K搭配最新版本Windows 10在安全更新前后的性能表现，通过总共14轮测试考核了英特尔处理器受安全更新的性能影响情况。

比较出人意料的是，更新之后，如果你的电脑使用的是最新的NVMe SSD的话，你的磁盘读写性能会受到比较明显的影响，实测性能下降依项目不同在5%到10%左右波动。

而在严重依赖处理器运算性能的基准测试、视频渲染、压缩/解压缩方面，性能的差距和每次测试的软件公差基本一致，可以理解性能影响基本可以忽略不计。

而在游戏当中，当把所有处理器相关的渲染选项调到最大之后，在极限负载下会有1%-3%的性能差别。

所以我们可以得出如下结论：

安全补丁对处理器性能有影响，处理器型号越旧，受影响的程度可能越大。

在最新型号的处理器上，计算性能的影响只有1%-3%，对NVMe SSD的影响略高，但也可控在10%之内（如果你是Mac用户的话，在本次漏洞爆出之前的macOS 10.13.2更新中已经补上了这一漏洞，但当时无人感觉到性能下降）。

各种行业应用都表示了同上相似的结论，但长期影响有待观察。

英特尔会在后期安全更新中尽可能提升性能。

因此，无论是出于安全，还是为了保留性能，赶紧把你的操作系统升级到最新吧。