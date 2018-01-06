京东7FRESH初体验：根本不是另一个“盒马”

1月4号早上，一家即将开业的生鲜超市门口，挤满了的等待参观的互联网记者。

有几名着急的记者绕到后方，趴在玻璃墙上朝着超市里内张望。视线只能观察到餐饮区，里面有忙碌的工作人员、简单明亮的灯光、摆放整齐的就餐桌椅……

这片区域主要采用了原木色和绿色，整体风格偏近年来流行的自然主义。

（餐饮区）

如果不是提前已经知道了家生鲜超市的「底细」，几乎不会有人把这家线下超市与电商巨头京东联系在一起。

但它确实是来自京东。

这家生鲜超市有一个很不京东的名字——7FRESH，它唯一的股东是京东，京东商城生鲜事业部总裁王笑松总裁同时也是7FRESH 的总裁。

（王笑松）

京东给7FRESH 的定位是「线上线下一体化生鲜超市」。

线上线下、生鲜，这些关键词加在一起，还未一睹7FRESH 真容，就已经让不少参会的记者联想「肯定是要和阿里的盒马鲜生竞争」。而在与媒体的见面会上，「盒马」被当做参照物频繁的出现在记者提问中，有人向7Fresh总裁王笑松直接发问：

7FRESH 开业前一天，已经在北京拥有5家门店的盒马鲜生宣布，将北京的开店计划从25家扩张至30家。您怎么看？

王笑松没有用一个数字来回应「盒马开店30家」，但他信誓旦旦的表示，「开多少店不重要，重要的是我们会在一年之内覆盖全部的北京市场」。

至于更多的问题，王笑松遵循友商礼貌相处原则，给出了「不方便评价」的答案。但两家公司在产品、业务、市场、舆论等各方面的火药味已经够了。

那么7FRESH 会是京东出品的另一个「盒马鲜生」吗？爱范儿（微信：ifanr）记者在7FRESH 逛了一上午，得到的答案是「不仅仅是」。

7Fresh初体验

9：15分，在7FRESH 工作人员的带领下，参观从7FRESH 服务台正式开始。

服务台是收银集中的区域。值得注意的是，除了传统的人工收银外，7FRESH还配备了自助收款机，在这台机器上，用户可以按自己的需求选择刷脸（首次使用需要在京东App上开启刷脸支付）或者刷手机。

（连老人也对无人支付产生了好奇，正在学习如何使用）

整个超市面积约4000平米，从服务台往里走，第一部分接触的区域是最像传统超市的部分——日货区。与传统超市的区别在于，7FRESH里面可供选择的品类并不多，同时选品也与传统超市有着较大的区别。

以洁面区为例，统商超等渠道重视的商品里，必然有百雀羚、大宝等品牌。而在7FRESH 里，用户能购买到的产品——SANA豆乳、贝德玛、芙丽芳丝等，在价格上稍显「消费升级」的姿态。

（所有的界面产品就在这个柜子里了）

这些商品给你一种感觉，京东上什么卖得最好，7FRESH就挑什么卖。在后来的采访中，王笑松的回答证实了这一点，他表示：

不同地区的用户可能会在京东上有不同的消费行为，7Fresh也会以此为依据，差异化每家7FRESH 销售的产品。

而在日化区的右侧，是7FRESH 的鲜花区。在参观当日，鲜花区被布置成小型发布会现场，7FRESH的配送员、促销员、客服等员工在舞台上，亲手启动了7FRESH 的首店开店仪式。

将属于7FRESH 最荣耀的那一刻，给予普通员工，7FRESH这一波操作有些有些暖。

7FRESH 的关键词：生鲜、线上

7FRESH 毕竟叫生鲜超市，接下来的生和鲜才是整个参观流程的重点。据了解，7FRESH的商品构成中生鲜产品占比约为75%。

百货区往继续往里走就来到了生鲜区，包括了果蔬、烘焙、水吧、海鲜、肉类。其餐饮区被一分为二，根据口味、料理方式的不同辟出了东方餐饮区、西方餐饮区，分置于超市公共区域的两侧。

果蔬区，采用的是暖光照明，水果蔬菜全部小包装出售。每一颗水果在上架之前都会，经历「游标尺卡、称重仪、糖度计」等测量工具的检测，强调标准化。

7FRESH 店内还专门为部分水果配备了「魔镜」系统，消费者拿起带有二维码标识的水果，「魔镜」便可自动扫描感应，将水果的原产地、甜度、溯源等信息展示在镜面上。

（水果上方有电子屏，可显示物品产品、生产日期等信息）

记者终于在海鲜区找到了与盒马鲜生类似的地方——提供现场加工的即食服务。

消费者将挑选好的食材交给餐饮区加工人员，并指定烹饪方法，等待一段时间之后购买的新鲜食材就会成为盘中美味被端上来。

（左边是海鲜加工区）

盒马和7FRESH 都将海鲜视为各自门店中最为重要的一部分。那么两家生鲜超市在北京市场的短兵相接是否会引发一轮价格战？

王笑松认为这样的情况不太会发生，他的理由是，生鲜产品都属于非标品，除了价格以外，肉质、外观、产品等因素都是影响消费者的因素。

光是便宜没有用。

另外，与盒马鲜生类似，7FRESH店内也使用了能够提升外卖效率的「悬挂链」系统。

（悬挂链）

悬挂链与7FRESH 的线上服务息息相关——用户在App上下单后，店内的拣货员会收到派单，按照App规划的路线快速为顾客选货。货物选好后将购物袋挂上「悬挂链」，货物便会自动传送到后方的外卖人员处。

（正在捡货的京东小哥）

京东为什么要开7FRESH？

阿里做线下，与马云提出的「新零售的核心是线上线下的结合」有着紧密的关系。

而京东做线下，自然有自己的道理。

2017年7月10日，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东发表题为《第四次零售革命意义将超互联网》的文章，发出第四次零售革命宣言。

刘强东在文章中谈到：

下一个10年到20年，零售业将迎来第四次零售革命。这场革命改变的不是零售，而是零售的基础设施。零售的基础设施将变得极其可塑化、智能化和协同化，推动「无界零售」时代的到来，实现成本、效率、体验的升级。

马云有「新零售」，刘强东有「无界零售」。

7FRESH 就是刘强东「无界零售」最好的一个样板间，它展示了京东的供应链、物流、研发、用户等各个模块，如何在一个空间中互相协同运转。

同时7FRESH 也是京东「秀肌肉」的一个最好的舞台。

在参观的过程中，每到一个点，负责讲解的7Fresh员工就会将该区域所售商品的合作方请上前来，简短的做个小发言。

（在海鲜区发言的大洋世家中国区负责人曾波）

现场人多声音小，不过说了什么不重要，重要的是，7Fresh想让你知道——

鲜花区，7Fresh请来了世界级空间花艺设计师高意静；

烘焙区，这里是是彭程的地盘，她是第一个在法国米其林注册的烘焙师；

海鲜区，这里有和大洋世家合作推出的新鲜海产，比如从产地到店铺仅需12小时的深海钓带带鱼；

原产于日本的稀有品种巧克力西红柿、由霍尔果斯政府做背书的贵族南瓜、不会氧化且味道极佳的皲裂土豆

……

（彭程制作的甜点）

将这些高端的食材一个个指出来，解说人员没有说出口的潜台词也跃然于纸上了——京东、京东生鲜背后有着强大的供应链，依托这些资源，7Fresh有很多大牌供应商做支撑，为用户提供更多更好的产品。

同时京东自身的物流能力、供货能力，都一一在7Fresh里得到了很好的体现。

事实上，不论是京东的「无界零售」还是阿里的「新零售」，线上线下渠道的融合将会改变零售几乎已经成行业的共识。互联网上的电商们正在寻求线下的机会，而线下传统超市也在拥抱互联网。

两年前，物美推出多点App，收纳华润、物美、美廉美、新一佳等商超，2小时送达；永辉超市也推出了「超级物种」，30分钟送达。

互联网电商们到线下去，寻找新的流量；而传统电商们拥抱互联网，加高自己的「护城河」。目的虽然不同，但最终倒也殊途同归——线上线下的融合已经势不可挡。