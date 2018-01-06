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家庭团伙偷41辆共享单车并将车切割，废品站老板拒收

2018-1-6 22:18:15来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月6日消息 越来越普及的共享单车大大方便了人们的生活，并且还绿色环保，但仍然有一些心怀不正的人打它们的注意。据成都商报报道，一起由父子、表亲组成的盗窃共享单车团伙作案经过浮出水面，该团伙原计划盗窃单车进行拆卸切割后，以卖废铝的名义卖给废品收购站，不过被收购站老板拒收了。

天府新区公安分局正兴派出所办案民警介绍，李某曾做过废品收购生意，他了解到摩拜单车是全铝车身，觉得有利可图，于是在去年9月初纠集邹某、余某、陈某三人在华阳一餐馆内“开会”，计划盗窃摩拜单车后切割变卖。

按照李某的提议，邹某等三人在新兴街道租下仓库，并购买了一台切割机。9月14日凌晨1时许，邹某等驾驶李某提供的货车在华阳大道附近盗窃了6辆单车，并拉回仓库。第二天凌晨，他们又盗回35辆单车。这41辆单车全部被切割，“花了8个小时。”

9月16日凌晨，邹某等将切割下的单车GPS锁和座位拉到世纪城路大桥丢至河中。之后，他们将切割后的车身拉到双流区一废品收购站。“车身上还有摩拜的标志，收购站老板感觉不对劲，拒绝收购。”民警表示，邹某等人没办法，随后将这些被“肢解”的共享单车拉到了云龙路附近的小土坡丢弃。

据悉，先期到案的盗窃犯罪嫌疑人邹某等四人目前已被批准逮捕，最后到案的李某也已被刑事拘留。

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关键词：共享单车摩拜单车

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