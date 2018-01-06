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17名网游少年变身“黑客”，3小时内盗走一平台155万

2018-1-6 22:32:51来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月6日消息 据齐鲁晚报报道，近期，山东临沂兰山警方破获一起特大网络盗窃案，当地某网络平台遭黑客攻击，155万元资金被盗。案件侦破历时半年多，散布在12个省份的17名嫌疑人先后被临沂警方抓获。让办案民警意外的是，这17名嫌疑人作案时年龄最大的20岁，最小的才16岁。

17名网游少年变身黑客3小时内盗走一平台155万

办案民警介绍，这17人基本都在同一个QQ群内。这个聊天群主要用于交流哪些网络平台有安全漏洞，群内成员大多掌握利用安全漏洞窃取资金的技能。在成都某高职院校读计算机专业的“00后”何某，是该聊天群“群主”。

案发前，何某从他人口中得知临沂某科技公司的网络平台有漏洞，随后他将此消息在聊天群内发布“共享”，群内成员分头用自己的计算机和手机实施盗窃，把这家公司的155万元资金席卷一空。

犯罪嫌疑人之间并不熟悉，只知道其他人的网名，他们会互相通报作案对象和自己的作案进展。梁某在此案中盗得15万元，是盗窃数额最多的一人。得手后他给另一名新疆籍犯罪嫌疑人近5万元好处费，因为是后者向他提供了盗窃对象的消息。同时，梁某又把消息透露给广西籍犯罪嫌疑人，得到了1 . 8万元好处费。

警方调查发现，这些犯罪嫌疑人采用的黑客手段并不高深，懂一些计算机和网络常识的普通人稍加培训就能掌握。长期沉迷于网络，酷爱网络游戏是这些犯罪嫌疑人的共同特点。

目前，临沂市司法机关分别对他们采取了逮捕、起诉等司法程序，警方也已将追回的80余万元赃款返还报案公司。

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关键词：黑客

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