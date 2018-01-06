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摩拜电动单车现身四川广汉，首批拟投放百辆

2018-1-6 22:45:10来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月6日消息据四川新闻网报道，四川广汉成为全国首个引进摩拜电动单车的城市，据悉，首批100辆预计于本月14日左右投放，本月底预计投入1000辆，后期还将根据运营情况追加投放。

报道称，摩拜电单在手机APP上的定位显示为黑色闪电，车头可放置手机（大小参照iPhone plus），按住座椅下方把手可轻松调节车座高度，单车车头车尾处均有剩余电量显示，摩拜工作人员将通过后台实时监控车辆电量，及时更换电池，单车车头处安设有照明灯，方便夜间使用。

骑摩拜电动单车的有两个方面费用，即押金和租金。押金299元，和摩拜单车通用。但不支持摩拜月卡抵扣；租金方面，摩拜公司正在研究，将于近期揭晓。

骑行摩拜电动单车需扫码解锁，然后蹬脚踏板3圈左右，让单车产生起步助力。起步后，按下电助力转把，单车即可电动巡航（可通过电助力转把调节行驶速度），到达目的地后，长按车座下方二维码按钮锁车。

值得一提的是，摩拜去年11月正式开售名为“能量芯”的移动电源，该移动电源还可以给摩拜电单车使用，可驱动摩拜能量车里程达7-15公里。但从现在的报道来看，将在四川广汉投入的摩拜电动单车是拥有固定电池的，摩拜工作人员会通过后台实时监控车辆电量，及时更换电池。

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关键词：电动单车摩拜

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