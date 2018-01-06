8亿港元抛酷派18%股份，贾跃亭上演敦刻尔克大撤退

酷派集团有限公司（02369.HK）昨日晚间公告称，第一大股东Leview Mobile HK Limited出售酷派8.97亿股份，价格为0.9港元/股，成交总价约8.08亿港元。买方为威日创投有限公司。

本次出售后，威日创投取代贾跃亭旗下的Leview Mobile HK Limited，成为酷派最大股东。

乐视“抢占”酷派大事记：

2015年6月28日，乐视出资21.8亿元购买了酷派18%的股份，一跃成为第二大股东。

2016年6月，乐视增持酷派股份至28.90%，成为其第一大股东。

2016年8月5日，酷派发布公告称，贾跃亭正式入主酷派，出任董事长。随后原华为荣耀总裁刘江峰出任酷派CEO。

2017年8月31日，酷派CEO刘江峰宣布离开酷派。

2017年11月，贾跃亭辞去酷派董事局主席职务。

2018年1月2日，贾跃亭在微博回应北京证监局，全权委托妻子甘薇、哥哥贾跃民将全权代理股东权利和负责资产处置事项，并再度承诺“会尽责到底”。

本次套现是贾跃亭公开委托妻子甘薇、哥哥贾跃民全权代理行使上市公司股东权利和履行股东责任后的第一个对外公开的上市公司资产处置工作。

一位业内人士向蓝鲸TMT表示，此次套现对于贾跃亭和乐视的债务偿仍是杯水车薪。这次不同于贾跃亭还钱乐视网的方式，以往是拿乐视非上市体系的资产来冲抵债务；这次是处理旗下上市公司的相关股份。尽管乐视目前不姓“贾”，但通过最近乐视的一系列资本工作可以看出，乐视上市体系正在加速整合。

更名改姓，乐视资产正在整合？

乐视资产整合加速的趋势在2018年伊始得到印证。

关于乐视电商板块，1月2日晚间，乐视网发布《关于关联方公司以资抵债暨关联交易的公告》称，乐视网控股子公司新乐视智家电子科技（天津）有限公司，拟以9290万元的价格，受让乐视电子商务经营的网站（乐视商城）及相关资源、知识产权等资产。

关于乐视电视板块，同日晚间，乐视网发布数份公告披露，将乐视商城相关资产以“以资抵债”的方式注入上市公司，并按照120亿元整体估值为新乐视智家融资30亿元。

值得注意的是，乐视网2日发布的公告还回应称，一直持续推动与非上市体系的债务问题处理，以解决公司目前面临的资金问题，恢复上市公司正常经营。但截至目前，双方尚未就解决意向形成可执行的实质性书面整体债务解决方案。

上述业内人士表示，乐视上市公司名称已变更为“新乐视”，贾跃亭离境后，乐视网、乐视致新及乐视影业实际上由融创方面所主导。

有媒体指出，一旦贾跃亭启动债务处理程序，相关股权被用于偿债，乐视网将彻底作别贾跃亭时代。