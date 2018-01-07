100多年前人们心中的2018年：部分预测已成现实

据Futurism报道，20世纪初的人们对未来创新充满了希望。从第一次世界大战中诞生的技术以及电力出现带来日新月异的改变，让许多人对未来的21世纪生活满是憧憬。20世纪初的未来学家预言，技术的惊人发展将使人类的生活变得更美好。事实上，当时许多关于我们当前生活的预测十分精确，从汽车、飞机到信息广泛传播等。当然，有关这些设备如何工作的具体细节有时让人啼笑皆非。然而，这些预测向我们展示技术和创新在过去100年间取得的巨大进步。

1.呼叫未来

1917年2月份一个凉爽的日子里，著名发明家亚历山大·格雷厄姆·贝尔(Alexander Graham Bell)为麦金利手工训练学校的毕业班做了一次振奋人心的演讲，后来听起来有点儿像预言。贝尔回忆电力和汽车带来的难以置信的转变，他说：“现在，回顾过去发生的各种变化，并追溯过去的变化是非常有趣和有益的。通过分析这些技术的发展趋势，你可以在一定程度上预测未来，并认识到许多有用的领域正在为你开放。”

1876年，贝尔自己发明了名为“电话”的装置，该装置通过电线传送人类语音。随着这种设备的普及，它可以帮助人类声音穿越遥远的距离传递。到1915年，这样的“无线电话”系统允许美国弗吉尼亚人与巴黎人进行通话，而火奴鲁鲁人可以倾听。语音的传输距离达到7886公里，创下了当时最远距离的通信纪录。

图2：1892年，贝尔首次试验用电话在纽约与芝加哥之间进行通话

贝尔对这一成就和它已经创造的改变感到惊奇，他预言“这一成就无疑预示了我们可以通过电话与世界上任何地方的人进行交谈，甚至出现无绳电话。”在贝尔发表演讲的时候，美国估计有1170万部工作电话。而到2000年时，这个数字已经上升到1.03亿部。展望未来，贝尔预测，这种技术可以让人们远程完成任何事情。他说:“通过无线遥控，我们几乎可以完成任何机械操作。”，显然，他的预言没有错。

2.未来交通

100多年前，人们对未来的旅行方式十分着迷。到1914年，福特汽车公司开发出了第一条移动装配线，允许该公司每年生产30万辆汽车。随着交通开始改变社会，未来学家们开始想象这样一个世界：从迈阿密到莫斯科的每个人都可以拥有自己的汽车。这个目标距离实现已经不再遥远。2016年政府报告显示，95%的美国家庭拥有汽车。但是那些想象中的汽车看起来和我们今天所知道的有点儿不同。

图3：这是1918年《科学美国人》杂志上的文章“未来汽车”中的插图

1918年1月6日，《华盛顿时报》发表文章，宣称“未来汽车就像移动的客厅”。这位作者还在《科学美国人》杂志上撰文，描述了未来的汽车样式。他认为汽车将具有防水功能，两侧完全由玻璃制成，座椅可以在车内任何地方移动。它将用动力转向、刹车、加热，并有小型控制板进行导航，手指杠杆将取代方向盘。其他设计设想，汽车只会在三个轮子上滚动，或者安置在空气填充的球体上以消除冲击的影响。

20世纪初的预测者们对我们的日常旅行不会局限于陆地上的想法着迷。例如，法国艺术家让-马克·科特（Jean-Marc Cté）和他的合作者在1899年到1910年间制作了一系列明信片，他们似乎很有信心，认为到2000年的时候，我们已经可以在天空和海洋上殖民了，并出于运输目的招募更多居民。

图4：鲸鱼拖动的水下观光船

在人们心中，空中旅行是最重要的：1903年，怀特兄弟首次成功试飞动力飞机，这刺激其他发明家和工程师在一战前测试无数飞机设计。这并不令人感到奇怪，科特当时畅想，到2000年时，几乎所有运输方式都将通过空中进行。空中出租车服务、漂浮的飞船、飞行邮差以及以航空为基础的公共交通，都出现在各种各样异想天开的描述中。

有些飞机，如空中救援服务或为战争装备的飞机，现在已经是各国军事力量的常规组成部分。其他的预测技术还包括允许人类在高空狩猎或打网球的个人飞行装置，一旦有了喷气背包，这些预测就可能成为现实。

图5：艺术家阿尔伯特·罗比达(Albert Robida)在歌剧《音乐之夜》（1882年）中描绘了2000年时的夜晚，那时我们都有私人飞行汽车

的确，随着科技在19世纪和20世纪的进化，个人飞行器将成为21世纪的显著特征，尤其是个人飞行汽车将成为普遍的概念。具有前瞻性的维多利亚时代的人，比如艺术家阿尔伯特·罗比达(Albert Robida)在1882年就认为，到2018年，飞行汽车将会成为常态。

在1923年5月出版的《科学与发明》(Science and Invention)杂志上，科幻作家雨果·格斯巴克(Hugo Gernsback)描述了他对这些飞行汽车的看法，他称之为“螺旋车”，可以作为解决汽车交通问题的一种解决方案，当时他已经注意到纽约市的街道拥堵现象。格斯巴克写道：

唯一可行的解决办法是将汽车与飞机结合起来，这无疑将在未来几十年内实现。直升飞机汽车（或者简称为直升机汽车）不会比现在的七座汽车占用更多空间，体重也不会远远超过我们现在的汽车，它们不会行驶在大道上，而是直接拔地而起，然后按照空中交通线路飞行，并降落在任何你希望的地方。

个人飞行器还没有普及，但是像Uber和美国宇航局(NASA)这样的组织、俄罗斯卡拉什尼科夫公司(Kalashnikov)、日本丰田(Toyota)以及众多规模较小的公司正在开发个人飞行汽车，所以这种现实已经不太遥远。

亚历山大·格雷厄姆·贝尔(Alexander Graham Bell)谈到了空中运输的可能性，他指出，乘船旅行比乘火车更便宜，因为不需要铺设轨道。贝尔提出：“解决陆地上问题的办法可能是发展空中交通。如果我们投资建造承载着许多乘客的大型航空机器，我们就不需要修建公路。”

3.个人技术

1900年，史密森博物馆馆长兼作家约翰·埃尔弗里斯·沃特金斯(John Elfrith Watkins)在《女性家庭杂志》(the Ladies ' s Home Journal)上撰文，写了题为《未来百年可能发生的事情》一文。展望新世纪，沃特金斯设想了一个未来世界：技术不再掌握在工业或军队手中，相反它会直接应用于个人娱乐和便利。

不过，沃特金斯没有预见到电视会以当前形式出现，他预测技术会将远方举办的音乐会和歌剧带到私人住宅中，听起来就仿佛在剧院中那样享受。各种各样的人和事将通过相机和连接的电子屏幕联系起来，跨越数千公里的距离。他还预言，有朝一日，彩色照片会在世界各地迅速传播，“如果哪里爆发战争，那么最引人注目的事件快照将在1小时后出现在报纸上。”人们只能猜测，这是他对自拍的看法。

图6：让-马克·科特(jean - marc Cote)1910年对21世纪的“通信电影”的想象与今天的Skype或FaceTime不太一样。

沃特金斯认为科技将改变我们的家居和饮食。尽管机械冷却冰箱直到1925年才被发明，但其直到20世纪40年代才被广泛采用。沃特金斯预测,冰箱将能长时间保持大量的新鲜食物。而陆地和海洋上的“高速冰箱”可以储存来自世界各地的水果和蔬菜，并向生产过季的地方供应。他甚至预言“快餐递送”的出现，期待“各种现成的饭菜送到私人住宅中”。他相信，这些餐饮递送将完全取代家庭烹饪，而且可能会通过气动管道和“汽车”来实现。

沃特金斯的部分预测可能已经接近现实，但他对21世纪生活的其他方面的预测还很遥远。他认为人类会消灭像蟑螂、老鼠、蚊子以及所有野生动物，而这些动物只会存在于各种小动物园中。这种预测在20世纪初非常普遍，可能是人们对当时灭绝事件的反应，比如白氏斑马(1883年)、旅鸽(1914)和袋狼(1934)灭绝。尽管我们正在经历人类活动造成的另一场全球性灭绝，但我们仍然可以庆幸，我们还没有达到维多利亚时代未来学家所预计的那种灭绝程度。当然，那绝非是我们大多数人想要生活的世界。

沃特金斯还认为，我们会消除字母表中的字母C、X或Q，因为它们“已无存在的必要”，人类本质上让自己成为“超级物种”，从幼儿园开始接受体育教育，而那些无法1次步行16公里的人将被视为弱者。不幸的是，我们的全球肥胖问题表明，事实恰恰相反。

然而，从主题角度上看，这些预测都是合理的：随着电力的普及，像汽车和电话等技术的使用变得越来越便宜，沃特金斯可以想象一个技术完全融入我们生活的时代。对于20世纪早期的未来学家来说，机器人和自动化对于21世纪的人来说是很重要的，它们可充当我们的司机，为我们打扫房屋、安排洗衣等。

图7：女性在卫生间里接受各种自动化服务

亚历山大·格雷厄姆·贝尔(Alexander Graham Bell)也预测到了这种趋势，他于1918年在麦金利毕业典礼上称，认为这对毕业生来说预示着特别光明的前景。他预见了一个以技术为中心的行业崛起，以及对科学家和工程师的需求呈爆炸性增长的趋势，他告诉他们:“可以肯定地说，科学技术人员和技术专家将来注定要在世界上所有国家中占据重要地位，你们的未来将是光明的。”

4.清洁能源的未来

也许在过去的一个世纪里，最令人惊讶的预测与化石燃料和环境有关。是的，今天有些人仍然抗拒放弃化石燃料，忽视关于气候变化的科学共识。但是20世纪早期的许多智者已经提出了理论，我们将来必须放弃使用化石燃料的习惯。

图8：正如1928年版的《大众力学》杂志中所描述的那样，未来城市将会在地下重新规划交通，以避免拥堵

早在1896年，科学家阿伦尼乌斯(Svante Arrhenius)就计算出，大气中二氧化碳浓度增加一倍会使地球的温度升高8到9摄氏度。阿伦尼乌斯的灵感来自于他的朋友阿尔韦德·霍格鲍姆（Arvid Hogbom）的惊人发现，后者意识到人类活动以与自然过程大致相同的速度释放着二氧化碳。

按照工业国家1896年燃烧煤炭的速度，阿伦尼乌斯认为人类造成的气候变暖不会在几千年里达到引发问题的水平。但1908年，他出版了《Worlds in the Making》，并认为人类燃烧煤炭的速度在不断加速，他确信大气中二氧化碳的浓度可以在几世纪内增加一倍。

科学家们没有整体接受阿伦尼乌斯的思想，或者认识到燃烧碳基燃料对我们的地球产生了至少一个世纪的负面影响。然而，就在科学家们还没有意识到化石燃料的气候效应之前，未来学家们就预测我们不久将不得不放弃使用煤炭和石油。亚历山大·格雷厄姆·贝尔（Alexander Graham Bell）在1917年2月份的演讲中说:“煤炭和石油的使用量在不断增加，数量受到严格限制。”

贝尔继续说：“我们可以把煤从矿里取出来，但我们决不能把它放回去。我们可以从地下开采出石油，但我们永远不能再填满它们，我们肆无忌惮地挥霍燃料。在煤炭和石油方面，世界的年消耗量已经变得如此之大，以致于我们现在实际上已经能在可测量范围内预测其结束供应的时间。当我们不再有煤或石油时，我们该怎么办？”他接着指出，当时水力发电是有限的，并暗示将来可能会从潮汐或海浪中提取能量，或者“直接利用太阳射线作为能源来源。”

贝尔并不是唯一一个确信我们将在下个世纪找到新能源的人。1917年，当美国陷入严重的煤炭短缺危机中，并促使人们呼吁节约资源时，芝加哥新闻的一位撰稿人断言，储存煤炭最终将是愚蠢的行为。他坚持认为，对煤炭供应的担忧很快就会像为蜡烛的供应发愁一样：毫无意义。

然而，美国能源情报署(EIA)的数据显示，美国仍有17%的能源来自煤炭，另外28%来自石油产品，33%来自天然气。只有12%的电力来自于可再生能源，即芝加哥新闻撰稿人确信我们会找到一种方法，将太阳能储存起来，并通过管道将其泵入人们的房屋中。在全球范围内，煤炭占全球能源生产的27%，可再生能源占24%。好消息是，随着可再生能源比化石燃料更便宜，这种能源生产比例正在改变，使我们越来越接近20世纪人们认为我们将生活在其中的光明未来。