2018年手机行业前瞻，或许将出现这些重大改变

在刚刚过去的2017年里，手机行业又经历了一轮现实而又残酷的洗牌。在这一年里，联想子品牌ZUK退出手机市场、乐视手机品牌名存实亡、HTC转售手机业务、联发科放弃研发高端手机芯片，这些品牌厂商们各有各的悲哀，也各有各的无奈。

与此同时，苹果推出史上最激进的iPhone X、华为带来全球首款人工智能芯片麒麟970、三星发布全视曲面屏旗舰手机Note8、高通实现全球首个5G数据连接，这几家公司在经历之前的一阵波折之后又重整旗鼓开始实现新的跨越。两相对比，可以看到手机行业竞争激烈，更新换代也愈发频繁。

在展望2018年行业走向之前，我们先来简单地回顾一下2017年手机行业里出现的一些重要现象或事件，或许从中我们可以窥探到一些关于未来手机行业发展的趋向所在。

一、手机全面屏普及。自2017年下半年开始至今，几乎所有主流的手机厂商都已经发布了自家的全面屏手机。全面屏设计使得手机正面屏占比提升，而这一设计也已经逐渐普及到中低端的手机产品当中，今年全面屏手机完全占领市场已经成为必然。

二、元器件成本上涨。由于来自供应链厂商方面的压力，芯片、内存以及显示屏等元器件的价格不断上涨，并且紧俏货源都出现供货不足的情况。手机采购成本的提高，也使得手机售价超过了往期整体水平。

三、人工智能悄然布局。在华为发布内置NPU的麒麟970处理器之后，人工智能已然成为未来手机厂商的关注点。随着互联网行业的不断发展，人工智能的应用范围将会不断丰富。

四、5G技术商用步伐加快。在高通、华为等具有通信技术方面深厚底蕴的厂商努力下，5G研发技术不断取得新突破。之前高通曾预测首款5G手机将于明年推出，从目前可观的情况来看，5G技术距离商用也已经到了最后的验收阶段了。

可以看到，如今的手机市场已经摆脱了早前一昧追逐价格战的乱象，开始在品质和工艺上寻求新的突破口，出现了诸如玻璃机身、双摄镜头以及全面屏等新的市场导向。

另外，5G通信技术的进步，人工智能水平的提高，也将为未来的手机行业发展提供更多的支撑和可能。2017年的手机市场为我们带来了不少的惊喜和创新，那么今年的手机行业趋向将会有哪些新的突破和变化呢，接下来我们就来进行一番前瞻和展望。

扩张海外市场

根据有关数据，2017年全球智能手机的出货量达到14.6亿部。华为高居我国手机品牌出货量第一，总出货达到了1.53亿部。排名第二的OPPO达到了1.2亿部，而排名第三的vivo手机总出货量也达到了9800万部，以上三大品牌已经占去了国内手机市场六成以上的市场份额。

不过由于国内手机市场趋向饱和，导致目前手机销量的增速也开始减缓。在这种手机市场格局下，许多国产手机品牌不满足于现状，纷纷把目光投向国际市场。

且不论排名前列的华为、OPPO和vivo等国内手机品牌，魅族、一加等互联网手机厂商也已经进军欧美地区，企图进一步提升自家手机销量和知名度。

在未来的手机市场版图上，我们将会更多地看到关于国产手机的身影出现在世界各地。毕竟在开放融合的全球化大潮下，手机厂商们只有进一步扩张市场，才能更好地立足于当下。

提升屏幕工艺

短短半年的时间，18:9比例的全面屏设计已经从高端手机逐渐往中低端的手机产品当中普及。不过在高端手机上，如苹果的iPhone X采用的是异形全面屏设计。

这种异形切割将会取代传统形式的屏幕，屏占比也会从目前的80%进一步提高到90%左右。应该说，异性全面屏的屏幕工艺难度极高，而且成本也较为高昂，但是这种屏幕的市场需求也并不低。

从目前的情况来看，市面上存在的绝大多数号称全面屏设计的手机仅仅只是提高了手机正面屏幕的屏占比，在实际的体验上与之前的手机相比差异并不大。

但是随着屏幕工艺的进步，工艺良品率的不断提高，手机厂商们将会向曲面屏、异形屏甚至是折叠屏的方向发力。或许到了下一个周期，手机行业才能算是迎来真正的全面屏设计。

突破识别方案

传统的指纹识别方案如正面或背面指纹识别如今早已俯拾皆是，虽然这项技术不是苹果iPhone 5s首创，但从它开始手机普及指纹识别功能的速度加快，在短短几年间便受到业内一致认同。

而如今，随着iPhone X的问世，Face ID将成为新的识别技术发展方向，再加上三星之前不断推进的虹膜识别方案，在安全性能上得到极大提高。但无论是面部识别还是虹膜识别，在使用场景下依然有所限制，在效率和应用上还存在着质疑。

另外，屏下指纹识别技术作为一项目前正在着力突破的识别方案，也受到许多手机厂商的追捧。

之前有消息称vivo将会在不久之后推出首款支持屏下指纹识别的手机，由此看来，今年手机市场上的全面屏手机将会着重发展结构光面部识别和屏下指纹识别两种安全识别方案。

完善快充效能

随着我国首个快充标准公布，自此我国终于有了一个明确针对快速充电技术的标准规范，手机厂商在宣传快充技术方面也有了明确的方向。

快充标准的发布，也意味着未来的快速充电技术将会越来越多的应用于移动终端、便携式终端上，而配套使用的充电器、充电宝也越来越多的支持快充技术。

之前魅族曾在WMC 2017展会上发布一项全新的快充技术——Super mCharge。其11V/5A的大电流配置，功率值达到了业界领先的55W，20分钟即可充满一部3000mAh的手机。

更重要的是，其采用业内创新的电荷泵技术，使得电转换效率高达98%，解决了因低效率而引起的充电发热问题。随着我国快充标准的发布，行业对于快充效能的要求也会更加严苛，我们有理由相信今后的手机行业在快充方面的体验也会做得更加完善。

加强人工智能

尽管华为已经发布首款搭载人工智能芯片麒麟970，但应该说，人工智能技术在目前的手机市场上还是一个初始阶段，在功能和体验上还有许多想象空间。

而在很多年之前，其实苹果就已经把人工智能语音助手Siri搭载在iPhone上，但这种语音助手的体验并没有达到非常智能化的水准，直到最近三星推送全新的智能语音助手Bixby之后，我们才发现智能语音助手还有如此强大丰富的体验。

2K屏幕显示、18:9全面屏设计、双摄像头拍照，这些技术的出现并不仅仅只是为了拍好照片或者显示效果这么简单。硬件上的升级和完善，为手机在日常使用上提供了更多的可能性。

相信在今后，随着人工智能方面的发展，语音助手、AR增强技术以及手机拍照的智能识别，也将会有更多的创新表现，应用交互也有大量的市场潜力有待挖掘。

写在最后

综合以上所述，未来的手机行业竞争将会进一步加剧。一方面，手机技术上的发展将会为手机行业带来新的突破和卖点，另一方面，手机成本的上涨也将会使得手机价格不断提高。

对于一些二三线的手机品牌来说，如何确保在新的一年里跟上行业节奏，不被市场所淘汰，那么今年将是一个关键的调整阶段。而对于目前正走在行业前列的手机厂商而言，如何在未来持续产品的竞争力和特色，继续引领市场的走向，在今年也将是一个充足的蓄力周期。

从技术上看，全面屏、人工智能和屏下指纹识别将会是今年手机行业深入探究和发展的重点。从整个市场格局上看，排名前列的手机品牌将会进一步瓜分市场份额，留给其他二三线手机品牌的发展空间已经越来越小。

在人工智能技术不断发展的今天，我们可以看到，国产手机品牌也在同步崛起。把握好行业风口，将会关系到企业的生死存亡。还望所有的手机品牌厂商们在2018年且行且珍惜，毕竟机会，只留给有准备的人。