看《前任3》的都是些什么人？

《前任3》上映后走出逆天票房曲线，成为2018年最让人意外的一匹黑马，8天狂揽8.5亿票房，连续7天登顶单日票房冠军，甚至力压首日上映的《星战8》，预计最终票房将卖到近20亿的体量！

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作为华谊贺岁档“双响炮”之一，前有《芳华》口碑大爆，票房奔向14亿体量，后有《前任3》华丽逆袭，凭这两部“王炸”，华谊简直赚翻！

《前任3》作为系列最终章，光是“前任”这个尴尬的片名就能逼疯很多“选择困难症”。跟现任去看《前任》，会不会很尴尬？跟前任去看《前任》，会不会太狗血？一个人去看《前任》，会不会又虐又孤独？

不过从惊人的票房表现来看，《前任3》已经治愈了相当的“选择困难症”。那么，究竟是哪些人在看《前任3》？镜像娱乐根据记者的实地调查以及淘票票数据的大力支持，总结出以下特点：

1. 女性观众占比67.8%，得女性者得票房

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从淘票票给出的用户画像可以看到，《前任3》的女性用户占到68%。而整个电影大盘，女性观影群体占比在60%左右，《前任3》很好地抓住了更多女性观众的心，可谓是得女性者得票房呀！

《前任3》笑点、泪点兼具，讲的又是几乎每个人都会经历的前任故事，真实、接地气的剧情更能俘获女性观众。

而且，女生在观影后更热衷于分享，发朋友圈，成为影片“自来水”。再加上最近有女生看完《前任3》后在影院痛哭的短视频刷爆社交平台，更让不少女生欲罢不能。试问有多久没有痛痛快快哭一次了呢？

2. 24岁以下观众占比71.1%，00后已经有前任了？

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淘票票数据显示，《前任3》的20-24岁观众占比达到49%，90后成为票房贡献主力早已不是什么新鲜事。让人惊讶的是，19岁以下观众占比居然达到22.1%，成为《前任3》的第二大观影群体。而同期的《妖铃铃》、《二代妖精》，甚至之前的《妖猫传》、《芳华》的第二大观影群体都是25-29岁人群。

更关键的是，原来00后已经有前任了，怪不得90后已“出家”。

《前任3》中，最打动90后的，还是孟云和林佳没有在一起，遗憾又理所当然。而现实中，正处在成长期的90后，谁的过去里没有一个孟云或者林佳？又有多少人希望那个再也不见的人会是吵也吵不走的余飞或者丁点？影片的故事好像是在演自己，《前任3》这种潜移默化的代入感让人无法拒绝。

3. 都市白领占比47.1%，大家都是被工作抢走了情人？

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淘票票数据显示，《前任3》的观众中学生和都市白领占比分别达到29.6%和47.1%。

结合24岁以下的主要观影群体，可以发现《前任3》的观众主要为大学生及刚步入职场的年轻人，以及一部分高中生。

这群人要么正面临分手季，要么刚经历过，他们既缺钱，又缺爱。同时这群还没被社会“洗干净”的年轻人，刚经历的感情大多真挚，但由于种种原因爱而不得，又特别怀念。这使他们能在《前任3》中找到共鸣。

4. 三四线城市观众合计占比46.1%，接地气的才是好电影

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淘票票数据显示，《前任3》的观众群体中，二线城市占比高达41.4%，三、四线城市观影人群合计占比46.1%，高于大盘平均值40.5%。

《前任3》调动起三四线城市的观影人群，这为影片能够持续大量收割票房注入活力。电影还是要来源于生活，要真实，接地气，那些架空的，狗血的，玛丽苏的反而越来越不讨好了。

5.核心受众占比在7成以上，精准定位才能俘获市场

目前，电影题材多元化已是趋势，今年既有纪录片《二十二》，体育片《摔跤吧！爸爸》，也有成人动画《寻梦环游记》、萌宠电影《一条狗的使命》等，电影越来越趋向分众，为某一部分群体量身打造。

综合以上，《前任3》应该把自己的核心受众定位为年轻女性，而影片的确做到了这一点，在上映后直接击中核心受众，这实际上与前两部的用户沉淀密不可分。

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淘票票数据显示，《前任1》时，男女观众占比几乎平分，20至24岁观众仅占到三分之一，而30-34岁的观众还占到了近20%，到了《前任2》男性观众占比骤减，20-24岁观众成为主流观影人群，《前任3》则在第二部的基础上紧抓核心受众，24岁以上观众被压缩在3成以内。

前两部尽管票房不如《前任3》，但过滤了非核心受众群体，使《前任3》一举中的，票房逆天。

6. 单人观影占比23%，弥补没能好好说的再见

来源：淘票票数据

根据淘票票提供的数据，尽管在《前任3》的观众中，购买两张票的观影群体占比最大，但购买一张票也占到了23%，高于大盘平均值的20%。

按“国际孤独等级”划分，一个人看电影已是四级孤独（共十级），这群人宁愿孤独，也不愿跟别人一起看《前任3》，想必都是有故事的人呐！

在现实中，分手后的情侣大多老死不相往来，没有几个能一边痛得要死一边还来一场有“仪式感”的告别。就像跟别人吵架后总觉得自己没发挥好一样，分手也想要再来一遍。即便真的能约出前任再告个别，估计也是个“了断局”。

而《前任3》中孟云扮成至尊宝喊着“林佳，我爱你”，林佳躲在屋子里吃芒果。一个放下自尊，一个以命相抵，这样履行约定的告别仪式感太强，弥补了不少人的缺憾。

7. 单人观影群体中处于恋爱中的占67%，这是偷偷地来怀念前任来了？

来源：《镜像娱乐》独家统计

镜像娱乐通过实地走访一些电影院发现，在《前任3》的单人观影群体中，也并不全是怀念前任的单身狗，反而已处于下一段恋情中的占到67%。难道这就是90后流行的“佛系恋爱”？

《前任3》选择元旦档上映可以说占尽天时，一方面2017年结束，回顾、告别切合跨年氛围。另一方面，以女性为主的受众群体由于安全感作祟，对于是否与现任一起看心有顾虑。万一看完后现任想起了他的前任，就算不分手也得吵个架。

另外，根据淘票票数据，《前任3》的观众中选择二刷的占比达3.2%，不仅高于同期《二代妖精》的1.6%，《妖铃铃》的1.9%，甚至高于《芳华》的2%。看来大家对于前任的怀念程度很是强烈啊，现任们要小心了！

8. 与前任一起观看占比8%，其中复合率高达60%以上

来源：《镜像娱乐》独家统计

根据镜像娱乐的观察，与异性一起看《前任3》的群体占比56%，这其中有8%的观众是与前任一起观看的，而在与前任一起观看《前任3》的观众中，观影后有60%的观众与前任复合！

《前任3》简直成了复合神器，虽然片名尴尬，但效果还不错。俗话说“宁拆十座庙，不毁一桩婚”，这次《前任3》的导演田羽生简直堪称2018年最大媒婆了。

不过与现任一起观看的群体还是占比最大，达到53%。《前任3》甚至成了正处于吵架状态的情侣考验爱情的电影。

另外，观影有风险，情侣需谨慎，从网友反馈来看，也有原本好好的情侣在看完之后就分手了。检验爱情的时候到了，看完《前任3》还不分手的一定是真爱。

同时也不排除有“心比天大”的现任，让老婆抱着孩子和前任看《前任3》。难道这就是有孩子和没孩子的差别？想知道前任是什么心情。

9. 观影群体中消费偏好女装、女士精品的占比25.7%

淘票票数据显示，《前任3》的观影群体中，消费偏好位于前三的分别是女装、零食、男装，这也符合以恋爱中的女性群体的消费习惯。

看完《前任3》后，估计会在一定程度上刺激消费。一个人看《前任》，孤独又难过，买买买；跟前任看《前任》，复合了庆祝一下，买买买；跟现任看《前任》，分手需要安慰，买买买，没分手是真爱，更要买买买！

10. 观影后选择酒店消费的占比13%，终极目的达到了？

来源：《镜像娱乐》独家统计

从镜像娱乐的统计结果来看，无论现任还是前任，异性观影群体占比最大，为56%。而观看《前任3》之后选择酒店消费的人群占到13%。

影片中，余飞和丁点频繁的“了断局”为这部“性喜剧”提供了不少笑料。看了《前任3》后，是复合，是继续，还是分手，简单粗暴地来一场“了断”，如果不行，就再“了断”一次。

如果说买买买是讨好女性的法宝，那么这一项可是男生的终极目标了，坏笑。

注：以上所有数据统计时间截至2018年1月5日晚8点。