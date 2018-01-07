苹果要求库克出行必须乘坐私人飞机，CEO们出行都这么有仪式感吗？

私人飞机，这是很多言情小说里霸道总裁的标配，而现实生活中，确实也有这么一些总裁，出行离不了私人飞机，比如苹果的CEO蒂姆‧库克。

别以为库克有多奢侈，事实上这是苹果董事会出于安全考虑，要求他无论是商务出行还是私人旅行，都必须乘坐私人飞机，飞机的一切开销由公司承担。

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这可不是什么民间传闻，而是白纸黑字地写在了苹果提交给美国证监会的一份文件中。苹果表示，为库克提供私人飞机并不是为了CEO的个人利益，而是“为了苹果的利益付出的合理和必要的费用。”

2017年，苹果公司为库克的私人飞机花了93109美元，约合人民币60万。这对于去年股价大涨、业绩攀升的苹果来说显然只是九牛一毛。

不过，苹果表示为库克报销私人旅行的飞机费用是属于额外的福利，所以他是需要支付相应税费的。但考虑到苹果刚刚给库克涨了74%的年终奖，达到了933万美元，加上306万美元的年薪和价值8920万美元的苹果股票，年入超过1亿美元的库克，这点税费还是付得起的。

乘坐私人飞机出行并不是库克的专属福利，苹果在这份文件中指出，其他高管如有工作需要，并且使用私人飞机能够“提高其效率或行程安全时”，也可以要求使用私人飞机。同时，公司也允许高管们携带伴侣或家人出行，当然了，这部分费用就要高管自己掏腰包了。

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为高管的私人飞机费用买单似乎是苹果的一项传统，库克的前任乔布斯同样享受过这一待遇。

2000年，在乔布斯回归苹果不久，公司就奖励了他一架22座的Turbo-Jet引擎飞机，命名为“N2N”，由公司承担飞机的一切开销。

乔布斯工作有多忙，从飞机的开销上也可略窥一二。比如2008年第一季度，N2N的使用费就高达3万美元，当时正是第二代iPhone的发布前夕；而到了2009年上半年，苹果在这方面的支出竟为零，这也意味着乔布斯可能缺席了一些重要活动。

值得一提的是，N2N的舱内装饰正是由苹果的工业设计师乔纳森设计的。在乔布斯去世后，他以折扣价从乔布斯的妻子劳伦娜·鲍威尔手中买下了这架飞机。

为高管配备私人飞机也不是苹果公司的独家福利，很多大公司都有类似的做法，理由也基本相似，都与安全有关。

英国的《金融时报》曾在2016年有过一次统计，列出了在私人飞机上花费前十的高管，排名第一的是美国在线旅游网站Expedia的总裁Barry Diller，他2014年在私人飞机上花掉了公司165万美元。

大家比较熟悉的Facbook CEO扎克伯格和Google总裁施密特分别在第五、第七位，花费为67万和61万美元。即使排在第十的Abbvie公司（医药制品）CEO，这一年的私人飞机花费也有50多万美元，相比之下库克的9万多美元真是相当节约了。

首富们的私人飞机

对于轮流在世界首富位置上坐庄的比尔·盖茨和贝索斯来说，私人飞机这种工具根本不需要公司提供或者报销花费。

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盖茨就拥有多架私人飞机，包括一架波音757、一架挑战者604、一架庞巴迪BD-700环球快车，也有消息称他的飞机收藏里还包括一架空客A380……

盖茨还曾表示，配置私人飞机让自己“有罪恶感的愉悦”，是自己“最严重的糟蹋钱的举动。”

对于连火箭都有的贝索斯来说，私人飞机也不是什么稀罕物。他拥有的“湾流G650”造价高达6000多万美元，与微软的另一位创始人保罗·艾伦的私人飞机是同一型号。

对于国内的富豪们来说，私人飞机同样是必不可少的。

（湾流G550 内部，图片来自：Aviation Week）

“湾流G550”是私人飞机中的“爆款”，王健林、李嘉诚和马云各有一架，价值超过3亿元人民币，马云G550主要是作公务用。

（图片来自：凤凰网）

许家印的私人飞机是“湾流G450”，价值2.8亿元。刘强东的私人飞机是这几位里最贵的，是价值高达4亿元的贝索斯同款“湾流G650”。

不过，说到大陆购置私人飞机第一人，还得是湖南远大集团董事长张跃。1996年他就买下了两架直升机。

这下知道为什么坐飞机从来遇不到这些高管富豪们了吧？