里程碑：Steam同时在线人数超过1800万

IT之家1月7日消息 根据最新的Steam数据统计，截止到2018年1月7日上午8:30，同时在线的Steam用户已经突破1800万，峰值18,528,722 ，目前同时在线的人数为12,545,647。

最受欢迎游戏依旧是《绝地求生》，同时在线人数突破了300万人。Dota2排名第二，峰值人数为78万，CS:GO以63万在线数排名第三。

去年11月底，Steam人数正式突破1700万，按照目前的形势来看，人数似乎还会上涨。